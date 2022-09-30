Нацбанк збільшує до 100 000 грн ліміт на купівлю безготівкової валюти під депозит та повертає заборону Р2Р-переказів з гривневих карток на іноземні

З жовтня НБУ вдвічі збільшить ліміт на купівлю валюти для розміщення на депозиті, знову заборонить перекази з гривневих на закордонні картки, спростить переказ коштів підприємств їхнім закордонним філіям, а також запровадить додаткові підстави для завершення валютного нагляду за ввезенням гуманітарної допомоги.

Ліміт на купівлю безготівкової валюти

З 1 жовтня щомісячний ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит збільшується вдвічі – від 50 000 до 100 000 грн (в еквіваленті). Зміни мають переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, впевнені у НБУ.

Нагадаємо, що Нацбанк 21 липня дозволив банкам продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови вкладення цих коштів на терміновий депозит. За серпень-вересень таку можливість забезпечили кілька найбільших українських банків.

Перекази з гривневих на іноземні картки

Також з 5 жовтня Нацбанк повертає заборону на Р2Р-перекази за гривневими платіжними картками українських банків на карти іноземних банків.

Курс QA Вивчайте важливi технології для тестувальника у зручний час, та отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Дозволили такі операції у квітні 2022 року, під час масового виїзду громадян за кордон через військову агресію росії. За 7 місяців заборону повертають, обґрунтувавши рішення тим, що “роль такого інструменту для підтримки громадян за кордоном зменшується”.

У той же час НБУ відзначає збільшення ризиків використання таких переказів у якості способу обходу обмежень на купівлю валюти.

“З огляду на це, такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України, які важливі, зокрема, для безперебійної роботи економіки та здійснення оборонних закупівель, – йдеться в повідомленні НБУ.

Для українців і надалі залишають можливість переказу коштів за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також сплати аліментів. Також НБУ дозволив з 1 жовтня переказувати гроші за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи-нерезидента, наділеної повноваженнями приймати кошти від навчального закладу.

Переказ коштів між гривневими платіжними картками українських банків можливий, незалежно від країни перебування клієнта. Крім того, зберігається дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті).

Перекази валюти для бізнесу

З 1 жовтня підприємства зможуть переказувати кошти на рахунки своїх підрозділів та філій за кордоном лише за дотримання деяких умов. В тому числі:

здійснення переказів дозволено виключно для утримання відповідних філій чи підрозділів;

щомісячний обсяг переказів не повинен перевищувати 25% загальної суми коштів, яку бізнес переказав у 2021 році за кордон для утримання його підрозділів;

перекази повинні проводитися за рахунок власної іноземної валюти, що є у бізнесу.

Валютний нагляд при ввезенні гумдопомоги

За запитами банків та благодійних фондів Нацбанк ввів додаткові підстави для завершення валютного нагляду при ввезенні гуманітарної продукції. Для цього визначено перелік спеціальних документів: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також документи, що підтверджують передачу або отримання ввезеної гуманітарної допомоги її одержувачем.

Більшість нововведень почнуть діяти з 1 жовтня 2022 року, крім повернення заборони на Р2Р перекази з гривневих платіжних карток на картки іноземних банків – він набирає чинності з 5 жовтня 2022 року.

Джерело: НБУ