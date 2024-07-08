Не тільки для інтернету: нова система Wi-Fi допоможе спіймати злодія, який заліз у будинок

Нідерландський стартап Gamgee запустив краудфандингову кампанію системи домашньої безпеки, яка виявляє фізичні проникнення зловмисників за допомогою наявного Wi-Fi. Компанія стверджує, що система Gamgee Wi-Fi Home Alarm за допомогою штучного інтелекту, «друку тіла» довірених людей та домашніх тварин, а також програми картографування будинку, забезпечує ретельний захист від злодіїв. Сигналізацію можна налаштувати на виявлення відбитків тіла з нерозпізнаною масою, ходою чи ознаками руху, які б активували тривогу.

Теорія, що лежить в основі цієї технології, цілком обґрунтована. Раніше дослідники з Університету Карнегі-Меллона вивчали виявлення людського тіла через Wi-Fi та змогли виявити положення і пози людей у ​​кімнаті за допомогою стандартних бездротових маршрутизаторів. Схоже, команда розробників Gamgee знайшла для цієї технології комерційне застосування.

У поширених запитаннях та відповідях, опублікованих Gamgee Wi-Fi Home Security можна дізнатися трохи більше про технологію. Вона покладається на поєднання показів датчиків Wi-Fi та штучного інтелекту і використовує інформацію про стан каналу (CSI) у сигналах Wi-Fi, щоб виявляти складні комбінації рухів у помешканні.

Після встановлення системи Gamgee Wi-Fi знадобиться приблизно два тижні, щоб її навчити. Протягом цього часу система вивчатиме рухи тіл родини та домашніх тварин. ЇЇ також можна привчити до постійних гостей. Можна виявити, коли людина чи домашня тварина поводяться не так, як зазвичай. Система розповість, якщо хтось впав або травмувався.

Створення карти помешкання є ще однією важливою частиною Gamgee Wi-Fi Home Security. Користувачі створюють цифрову карту, проходячи вздовж стін у всіх кімнатах.

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На сторінці проєкту IndieGogo Gamgee пропонує рівень фінансування з обладнанням від €295 для системи з трьома розширювачами. Цього має бути достатньо для будинку площею 150 м². також є пакет з чотирма подовжувачами €345 на 200 м².

Хоча проєкт захопливий та багатонадійний, є кілька застережень. По-перше, підтримка краудфандера – це не те ж саме, що пряма покупка продукту. По-друге, набагато легше пообіцяти чудовий продукт, ніж зробити його. Також ця система може бути вразливою з погляду неточностей та дій штучного інтелекту, який в принципі досить багато помиляється. Перші системи Gamgee Wi-Fi Home Alarm мають з’явитися до січня 2025 року.

Джерело: Tom`s Hardware

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