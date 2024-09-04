«Не цього чекали 10 років»: перший трейлер Minecraft за 7 годин зібрав 230 000 дизлайків — фанати обурені

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Перший трейлер фільму Minecraft із Джейсоном Момоа в головній ролі викликав хвилю негативних відгуків серед шанувальників гри.

Трейлер довгоочікуваного фільму за мотивами популярної гри Minecraft став справжнім розчаруванням для фанатів. За сім годин відео зібрало 250 000 вподобань і 230 000 дизлайків.

Головну роль у фільмі виконав Джейсон Момоа, відомий за серіалом «Гра престолів» та фільмом «Аквамен». Джек Блек зіграв Стіва, ключового персонажа гри Minecraft. Сюжет розповідає про чотирьох невдах, які потрапляють у кубічний світ Minecraft і мають навчитися виживати в ньому.

Фанати гри висловили своє невдоволення щодо кількох аспектів фільму. Головною претензією стало рішення зробити картину із живими акторами, а не повністю анімаційною. Багато коментаторів вважають, що анімаційний фільм краще передав би атмосферу та стилістику гри. Критики порівнюють майбутній фільм із невдалою екранізацією гри Borderlands, яка нещодавно вийшла.

Реакція користувачів на трейлер була переважно негативною. Ось кілька показових «залайканих» коментарів під відео:

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«Чому Джейсон Момоа виглядає так, ніби косплеїть Дору-мандрівницю?»

«”ChatGPT, зроби мені фільм Minecraft”, — Warner Bros».

«Смішний жарт, Warner Bros. Тепер можете випустити справжній тизер».

«Не може бути, що ми чекали 10 років заради цього. Я вже можу передбачити весь сюжет із цього тизера».

«Як взагалі такі проєкти отримують зелене світло? Абсолютний маразм».

Попри негативну реакцію на трейлер, Warner Bros. планує випустити фільм Minecraft у 2025 році. Чи зможуть творці врахувати критику фанатів і покращити фільм до прем’єри, покаже час.

Трейлер

Нагадаємо, трейлер нового фільму «Білосніжка» від Disney зібрав мільйон дизлайків на YouTube.

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