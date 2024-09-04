Перший трейлер фільму «Minecraft» — Джейсон Момоа, Джек Блек та агресивні свинозомбі

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Warner Bros. Pictures випустила перший тизер-трейлер майбутнього фільму «Minecraft» — першої «живої» екранізації однієї з найпродаваніших ігор усіх часів.

На відео тривалістю трохи більше хвилини можна побачити дещо дивну компанію, у складі Джейсона Момоа в рожевій шкірянці, Даніель Брукс в яскравому спортивному костюмі та двох підлітків у виконанні Емми Маєрс та Себастьяна Юджина Хансена.

Група крокує по території з пейзажами у стилі Minecraft, зустрічаючи піксельних свійських тварин, аж поки не натрапляє на Джека Блека, який радісно оголошує, що він — це той самий Стів (головний персонаж гри).

«Четверо невдах намагаються подолати звичайні життєві проблеми, аж поки їх не затягує через таємничий портал у новий світ, який їм доведеться освоїти і захистити від злих істот — якщо вони хочуть повернутися додому. Разом із Стівом головні герої вирушають у магічний квест, де мають проявити сміливість і пробудити свої найкращі здібності, які допоможуть їм вижити й у реальному житті».

Режисує фільм Джаред Хесс, а серед акторського складу також можна побачити Дженніфер Кулідж. Світова прем’єра фільму «Minecraft» призначена на 4 квітня 2025 року.

Тизер-трейлер (оригінал)

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