«Я вболіваю за отруйне яблуко»: трейлер «Білосніжки» від Disney зібрав мільйон дизлайків на YouTube

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Трейлер нової кіноадаптації від Disney викликав бурхливу реакцію інтернет-спільноти.

Останніми роками Disney активно займається створенням ігрових версій своїх анімаційних хітів. Проте виробництво «Білосніжки» супроводжувалося численними труднощами. Негативна реакція на трейлер лише посилила дискусії навколо стрічки.

Критика фільму почалася задовго до виходу трейлера. Головна причина — суперечливі висловлювання Рейчел Зеглер, виконавиці головної ролі. Її коментарі розцінили як неповагу до оригінального твору. Також глядачі висловили невдоволення кастингом акторів на ролі семи гномів — студія запросила виконавців без ахондроплазії (генетичне захворювання, основною ознакою якого є карликовість). Це рішення суперечить заявам Disney про прагнення до різноманітності, через що студію звинуватили в лицемірстві щодо інклюзивності.

Найпопулярніші коментарі відзначаються їдким сарказмом і критикою підходу Disney до адаптації класичної казки:

«”Шрек” ставиться до Білосніжки з більшою повагою, ніж Disney».

«Нічого страшного, Disney. Ви можете просто скасувати фільм. Ми не розсердимося, якщо ви визнаєте поразку».

«Ось чому YouTube не показує кількість дизлайків».

«Білосніжка: ”Не гайте часу, Принце. Мені не потрібен чоловік, щоб врятувати мене”.

Принц: “Взагалі-то, я просто хотів запитати, чи вдома ваша мачуха”».

Принц: “Взагалі-то, я просто хотів запитати, чи вдома ваша мачуха”». «Вони нарешті зробили це. Вони створили фільм, який ніхто не буде піратити».

«Який сенс робити ігрову версію анімаційного фільму, якщо ви все одно анімуєте половину персонажів?»

«Я вболіваю за отруйне яблуко».

Режисером фільму виступив Марк Вебб. Сценарій написали Ґрета Ґервіґ та Ерін Крессида Вілсон. Головні ролі виконали Рейчел Зеглер (Білосніжка) та Ґаль Ґадот (Зла Королева). У фільмі також знялися Ендрю Бернап, Ансу Кабіа та інші.

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Прем’єра «Білосніжки» запланована на 20 березня 2025 року.

Джерело: Screengeek

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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