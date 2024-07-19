Фільм за Minecraft — перший погляд на Джо Блека у ролі Стіва і деталі сюжету

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Витік інформації розкрив деякі ймовірні деталі про сюжет і головних персонажів майбутнього фільму Minecraft.

Компанія Warner Bros. активно працює над першою кінострічкою за мотивами популярної відеогри Minecraft. Фільм, вихід якого запланований на 2025 рік, привернув увагу фанатів завдяки участі відомих акторів, зокрема Джека Блека та Джейсона Момоа. Донедавна офіційні джерела не розкривали суттєвих подробиць про проєкт, але нещодавній витік інформації пролив світло на деякі цікаві деталі.

На Reddit з’явилися зображення (які вже видалили на прохання юридичної команди), що нібито демонструють майбутній вигляд персонажів та істот у фільмі. Проте варто зауважити, що достовірність цих матеріалів не підтверджена, тому до них слід ставитися з обережністю. Витоки інформації — поширене явище в кіноіндустрії, і Minecraft не став винятком.

Згідно з оприлюдненими даними, Джек Блек зіграє роль Стіва — головного персонажа гри. На одному із зображень актор постає в класичному вбранні Стіва, тримаючи кам’яне кайло. Цікаво, що персонаж матиме домашнього вовка, на ім’я Денніс. Сюжет, ймовірно, розгортатиметься навколо викрадення цього улюбленця загадковою лиходійкою Мальгошею (Malgosha).

Витік також розкрив можливий дизайн мобів — істот зі світу Minecraft. Зображення демонструють кріпера, вівцю та бджолу, які поєднують реалістичні та анімаційні елементи. Такий підхід створює незвичний візуальний ефект, який може викликати суперечливі реакції серед фанатів.

Джек Блек в одному з інтерв’ю підтвердив, що фільм розповідатиме історію походження Стіва та представить глядачам нових персонажів. Це вказує на те, що творці прагнуть розширити всесвіт Minecraft, додаючи нові елементи до вже знайомого світу гри.

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Хоча офіційної дати виходу трейлера поки не оголосили, журналісти припускають, що перший тизер або повноцінний трейлер може з’явитися вже у жовтні цього року.

Раніше ми писали, що Емма Маєрс, відома за роллю Еніт Сінклер у популярному серіалі Netflix «Венздей», приєдналася до акторського складу майбутнього фільму за мотивами Minecraft від Warner Bros.

Джерело: Sportskeeda, Resetera

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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