Нед Люк, який зіграв Майкла в GTA V, зазнав сватингу прямо під час стриму GTA Online

Сватинг — популярний вид розіграшу із хибним викликом поліції.
Актора Неда Люка, який зіграв Майкла в GTA V, жорстоко розіграли просто під час стриму GTA Online — на його адресу невідомі викликали спецназ. Такий тип розіграшу із хибним викликом правоохоронців в США називають сватингом, і в деяких штатах він визнаний злочином.
Люк тим часом не розгубився, насварив жартівників, а потім перепросив і спокійно завершив трансляцію передчасно. Після цього він просто опублікував у соцмережах смайлик ¯\_(ツ)_/¯.
— Ned Luke (@ned_luke) November 23, 2023
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Тим часом анонс нової GTA став найпопулярнішим ігровим твітом за всю історію Twitter (Х), а продажі GTA 5 вже перевищили 190 млн копій.