Новини Ігри 24.11.2023 о 15:48 comment views icon

Нед Люк, який зіграв Майкла в GTA V, зазнав сватингу прямо під час стриму GTA Online

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Нед Люк, який зіграв Майкла в GTA V, зазнав сватингу прямо під час стриму GTA Online

Сватинг — популярний вид розіграшу із хибним викликом поліції.

Актора Неда Люка, який зіграв Майкла в GTA V, жорстоко розіграли просто під час стриму GTA Online — на його адресу невідомі викликали спецназ. Такий тип розіграшу із хибним викликом правоохоронців в США називають сватингом, і в деяких штатах він визнаний злочином.

Люк тим часом не розгубився, насварив жартівників, а потім перепросив і спокійно завершив трансляцію передчасно. Після цього він просто опублікував у соцмережах смайлик ¯\_(ツ)_/¯.

Вакансії

CSR ENG Dedicated #15 WOW 24-7.io

Recruiter (IT, Marketing) Doumo, Віддалено, з/п 2000

Senior PHP Developer Guided e-Learning, Віддалено

Тим часом анонс нової GTA став найпопулярнішим ігровим твітом за всю історію Twitter (Х), а продажі GTA 5 вже перевищили 190 млн копій.

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як Чорна пʼятниця допомагає в оновленні старого робочого ПК
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Дописи
Рон дон дон! Легендарній Need for Speed ​​​​Underground виповнилося 20 років
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg

Doom Kawalera

автор

Дописи
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати