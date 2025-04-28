Невідомі вкрали біткоїнів на $333 млн. — токени Monero (XMR) подорожчали на 50%. Але чому?

Зранку 28 березня вартість криптовалюти Monero (XMR), яка належить до монет конфіденційності, підстрибнула на 51%. Як виявилось, причиною стала спроба відмити $330 млн у біткоїнах.

Відомий ончейн-дослідник ZachXBT звернув увагу на «підозрілий переказ» 3 520 BTC (близько $333 млн) від потенційної жертви. Невдовзі після переказу ці токени обміняли на XMR через кілька миттєвих обмінників. На думку ZachXBT, це була крадіжка біткоїнів у давнішнього холдера з адресою bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g.

На тлі цих подій ціна Monero зросла на 51% — до $347,72. Згодом курс частково відкотився і зараз XMR коштує $255.

Monero є найбільшою монетою конфіденційності, з ринковою капіталізацією $4,7 млрд. На відміну від публічних блокчейнів, таких як Bitcoin чи Ethereum, де будь-хто може переглянути історію транзакцій, Monero використовує технології для приховування адрес гаманців і деталей переказів. Завдяки цьому Monero часто обирають для приховування своїх операцій.

У 2020 році Служба внутрішніх доходів США (IRS) оголосила нагороду в $625 000 за злам механізмів конфіденційності Monero та уклала контракти з аналітичною компанією Chainalysis і фірмою Integra FEC.

Monero та інші токени такого типу заборонили, або хочуть заборонити в багатьох країнах ЄС.

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Протягом березня у результаті хакерських атак вкрадено близько $28,8 млн. Лише $4,8 млн було повернуто в рамках інциденту з 1inch Resolver. Приблизно $4,5 млн від загальної суми припадає на фішинг. Дані виключали крадіжку $32 млн у користувача Coinbase.

Джерело: Certik