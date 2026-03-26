Діти "капітана" Трампа: компанія синів президента обійшла Galaxy Digital і потрапила у топ-16 власників біткоїна

Андрій Шадрін

American Bitcoin (ABTC) — майнингова компанія, заснована Еріком Трампом та Дональдом Трампом-молодшим — наразі тримає 6 899 BTC вартістю близько $491 млн, випередивши Galaxy Digital Майка Новограца з її 6 894 BTC і зайнявши 16-е місце серед публічних утримувачів біткоїна.


Про це кажуть дані Crypto Times та аналітиків із Arkham. Компанію засновано у березні 2025 року на базі Hut 8 як дочірню структуру з фокусом на великомасштабний майнинг та зберігання BTC на балансі. Майнингові потужності розміщені в Ніагара-Фолс, Медісін-Гет (Альберта) і Орла (Техас).

“Біткоїн-майнінгова компанія родини Трампів American Bitcoin тепер є 16-ю найбільшою BTC-казначейською компанією у світі. Вона тримає 6899 BTC вартістю $486 млн, трохи випереджаючи Galaxy Digital із 6894. Наступна ціль — GD Culture Group, яка тримає $528 млн у BTC”, повідомляє офіційний акаунт Arkham у Х.

На момент виходу на Nasdaq у вересні 2025 року Hut 8 контролювала 80% компанії, решта 20% — у Еріка Трампа, Дональда Трампа-молодшого та інших інвесторів. Зростання резервів відбулося швидко: у третьому кварталі 2025-го компанія мала лише 3 418 BTC, за рік намайнила 1 654 BTC, ще частину придбала через ринкові операції — загалом близько третини резерву отримано з майнингу, решта куплена стратегічно.

У четвертому кварталі ABTC залучила $150,5 млн через розміщення акцій, спрямувавши кошти на купівлю BTC. Валова маржа майнингу у четвертому кварталі склала близько 53%. За підсумками 2025 року компанія отримала понад $185 млн виручки. Утім, чистий збиток за рік перевищив $153 млн — переважно через неготівкове списання $227,1 млн унаслідок переоцінки BTC-резервів за справедливою вартістю.


У березні 2026 року компанія придбала 11 298 ASIC-майнерів для об’єкта в Драмгеллері (Альберта), що має збільшити потужності на 12% і додати 3,05 ексахеша на секунду. З моменту виходу на біржу акції ABTC впали на 87% — через зниження ціни біткоїна та закінчення локап-періоду, що дозволило раннім інвесторам фіксувати прибутки. Попри це, аналітики Roth Capital і HC Wainwright ініціювали покриття з рейтингом “Купувати” і цільовою ціною $4 — потенціал зростання близько 288%.

На чолі рейтингу публічних BTC-власників залишається Strategy Майкла Сейлора з 761 068 BTC. Trump Media & Technology, також пов’язана з президентом США, тримає 9 542 BTC. Це вже виводить American Bitcoin у зону, де навіть кілька додаткових покупок або намайнених монет можуть помітно змінити її позицію в корпоративному рейтингу. Водночас кейс показує, що майнінгові компанії дедалі активніше перетворюють видобутий BTC не лише на операційний актив, а й на основу своєї казначейської стратегії.

