Невідомий заробив $400 000 на "операції Трампа" в Венесуелі — з новоствореним акаунтом Polymarket

Катерина Даньшина

Редактор новин

Незадовго до того, як американські військові розпочали операцію в Венесуелі та захопили місцевого лідера Ніколаса Мадуро, новий акаунт на Polymarket зробив кілька підозріло вчасних ставок, які в результаті принесли йому понад $400 000.

Ринок прогнозів пропонував ставки щодо того, коли й чи усунуть Мадуро від влади. На вечір п’ятниці ймовірність варіанту “знімуть з посади до 31 січня 2026 року” оцінювалась всього у $0,07. Однак менш ніж за добу до активізації операції новостворений акаунт інвестував десятки тисяч доларів у відповідні пропозиції, перетворивши їх у результаті на суми з суттєво більшою кількістю нулів.

Акаунт, як повідомляє The Verge, було створено менш ніж за тиждень до операції й поповнено загалом на $30 000. В соцмережах припускають, що власник профілю діяв на основі інсайдерської інформації й можливо — працює в Пентагоні.

Інвестор і подкастер Джо Помпліано написав на X що “інсайдерська торгівля не лише дозволена на ринках прогнозування — вона заохочується”.

В минулому на ринках прогнозування вже траплялися випадки, здавалося б, очевидної інсайдерської торгівлі, однак самі компанії мало що роблять для її запобігання. Частково це пояснюється тим, що вони вважають, що цінність, яку пропонують їхні сервіси, полягає не в рівних умовах для інвесторів, а в наданні новин та аналітики. Водночас інший сайт прогнозування Kalshi в коментарях журналістам заявив, що “інсайдерська торгівля суперечить їхнім правилам”, тоді як в Polymarket запит поки ігнорують.

В ніч на 3 січня американські війська завдали ударів по столиці Венесуели Каракасу, над містом літала авіація і кілька районів залишилися знеструмленими. В цей час спецпідрозділ “Дельта” захопив президента Ніколаса Мадуро і вивіз його за межі країни.

Згодом президент Дональд Трамп оприлюднив фото затриманого і заявив, що США керуватимуть країною, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади. Згідно з рішенням федерального суду, Мадуро, його дружині й ще чотирьом особам висунуті звинувачення за чотирма пунктами, включаючи “наркотероризм” і змову з метою ввезення кокаїну.

За даними New York Times, внаслідок операції загинуло близько 40 людей — цивільних та військових. Тим часом Ілон Маск анонсував, що супутниковий інтернет Starlink працюватиме в Венесуелі безплатно для підтримки жителів щонайменше до 3 лютого.

