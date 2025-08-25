Ресторан мав розлючених клієнтів через ШІ Google та вигадані ним спеціальні пропозиції

Facebook / Stefanina's Wentzville

Раніше люди дізнавалися про пропозиції ресторанів на вебсторінках або у соціальних мережах. Але з’явилися ШІ-помічники Google та інших компаній, схильні до “галюцинацій”, і все пішло шкереберть.

Ресторан італійської кухні (піцерія) Stefanina’s Wentzville у Монтані, США, зіткнувся із низкою розлючених клієнтів, котрі завітали до нього, не отримали бажаного зірвали злість на персоналі — пропозиції, про які розповідав ШІ, просто не існувало. Заклад благає можливих відвідувачів припинити використовувати ШІ для перевірки цікавинок в меню.

“Будь ласка, не використовуйте Google AI, щоб дізнатися про наші спеціальні пропозиції. Будь ласка, зайдіть на нашу сторінку у Facebook або на наш сайт. Google AI не точний і повідомляє людям про особливі пропозиції, яких немає, що викликає гнівних клієнтів, які кричать на наших співробітників. Ми не можемо контролювати, що Google постить або каже, і ми не будемо враховувати спеціальні пропозиції з Google AI”, — закликає ресторан у Facebook.

Єва Ганнон, чия родина володіє рестораном, розповіла First Alert, що штучний інтелект Google постійно розповідав клієнтам про нереальні пропозиції та вигадував пункти меню. В одному з прикладів штучний інтелект Google стверджував, що Stefanina’s пропонує велику піцу за ціною маленької — мабуть, багато людей розлютилися б, якби не отримали такий подарунок.

Це далеко не перший бізнес, котрий постраждав від вигадок ШІ. У червні компанія сонячної енергетики з Міннесоти подала позов до Google через “наклеп” — огляди AI Overviews нібито розповідали клієнтам неправду про компанію, яка зашкодила її бізнесу. Австралійський банк постраждав від ШІ в інший спосіб: заміна працівників технічної підтримки на ШІ призвела до збільшення кількості дзвінків та понаднормової роботи решти колективу. В результаті у звільнених перепросили та покликали їх назад.

Використання інструментів ШІ здається зручним та захопливим, але слід пам’ятати про можливу неточність їхніх даних і зажди перевіряти поради у традиційних джерелах, перш ніж ними скористатися. Іронічно, що інцидент з ШІ та рестораном стався саме тоді, коли Google поширив пошук AI Mode ще на 180 країн, а у найдорожчий версії цього сервісу наразі доступний пошук ресторанів та бронювання столиків.