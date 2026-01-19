Боса британської поліції звільнили за "брехливий" звіт, створений ШІ Copilot

Depositphotos

Місцевого боса британської поліції Крейга Гілдфорда звільнили після виявленої помилки у службовому звіті, на основі якої заборонили в’їзд ізраїльським фанатам на матч Ліги Європи. Все це виявилося вигадкою Microsoft Copilot.

Для контексту: 17 жовтня через загрозу заворушень фанатам “Маккабі Тель-Авів” заборонили відвідувати матч Ліги Європи проти “Вест Гем” в Бірмінгемі, запланований на 6 листопада. Рішення розкритикував прем’єр Кір Стармер, а уряд Британії обговорював можливі шляхи розв’язання проблеми, писало The Atheltic. Виявилося ШІ не просто вигадав причину, такого матчу ніколи не існувало.

Реальною подією був матч “Астон Вілла” – “Маккабі Тель-Авів”. Коли стало відомо про курйозний випадок, враховуючи політичну ситуацію навколо Ізраїлю та Сектору Гази, уряд та ЗМІ кілька днів тиснули на правоохоронців. Сам Гілдфорд визнав це в листі до парламентського Комітету внутрішніх справ:

“У п’ятницю вдень я дізнався, що помилковий запис про матч “Вест Гем” проти “Маккабі Тель-Авів” з’явився внаслідок використання Microsoft Copilot”, — писав він.

Схоже, ШІ послався на попередній матч “Вест Гем” проти “Маккабі Тель-Авів” у 2023 році, який так і не відбувся. А також пов’язав питання із заворушеннями подібними до тих, що сталися в Амстердамі у 2024 році. Потім у парламенті під час слухань поліцейський заперечував використання Copilot та заявляв, що інформація нібито була знайдена “через аналіз соціальних мереж”.

Проте пізніше Крейг визнав брехню та те, що просто скопіював ШІ-відповідь Copilot у документ, і перепросив комітет. Тобто без будь-якої перевірки поліція ухвалила серйозне рішення з політичним підтекстом, спираючись на вигадані заворушення і неіснуючий матч, створений ШІ.

Зрештою Гілдфорд оголосив про відставку. Він очолював поліцейський відділ Вест-Мідлендс, який включає Бірмінгем, Вулвергемптон і ще вісім міст в англійському Західному Мідленді. Міністр внутрішніх справ Великої Британії та представники Даунінг-стріт публічно заявили, що “втратили довіру” до керівника поліції.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Наостанок Гілдфорд не визнав помилку напряму і сказав, що рішення піти з посади пов’язане з “політичним і медійним безумством”. При цьому він так і не вибачився за сам інцидент.

“Політичне та медійне безумство навколо мене та моєї посади стало шкідливим для всієї чудової роботи, яку виконують мої офіцери та співробітники. Я вирішив, що відставка буде найкращим рішенням для організації, для мене та моєї родини”, — заявив він.

Ситуація стала скандальною у Великій Британії. Хоча Copilot та інші LLM-системи відкрито попереджають про можливість помилок — деякі досі вірять всьому “на слово”. Тут згадуються випадки, коли країна на офіційному рівні впроваджує ШІ у державні питання, або навіть плани Пентагону інтегрувати Grok від X у свої системи, який неодноразово мав скандали з фейковим і токсичним контентом.

Джерело: PC Gamer