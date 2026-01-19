Новини ШІ 19.01.2026 comment views icon

Боса британської поліції звільнили за "брехливий" звіт, створений ШІ Copilot

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Depositphotos

Місцевого боса британської поліції Крейга Гілдфорда звільнили після виявленої помилки у службовому звіті, на основі якої заборонили в’їзд ізраїльським фанатам на матч Ліги Європи. Все це виявилося вигадкою Microsoft Copilot.

Для контексту: 17 жовтня через загрозу заворушень фанатам “Маккабі Тель-Авів” заборонили відвідувати матч Ліги Європи проти “Вест Гем” в Бірмінгемі, запланований на 6 листопада. Рішення розкритикував прем’єр Кір Стармер, а уряд Британії обговорював можливі шляхи розв’язання проблеми, писало The Atheltic. Виявилося ШІ не просто вигадав причину, такого матчу ніколи не існувало.

Реальною подією був матч “Астон Вілла” – “Маккабі Тель-Авів”. Коли стало відомо про курйозний випадок, враховуючи політичну ситуацію навколо Ізраїлю та Сектору Гази, уряд та ЗМІ кілька днів тиснули на правоохоронців. Сам Гілдфорд визнав це в листі до парламентського Комітету внутрішніх справ:

“У п’ятницю вдень я дізнався, що помилковий запис про матч “Вест Гем” проти “Маккабі Тель-Авів” з’явився внаслідок використання Microsoft Copilot”, — писав він.

Схоже, ШІ послався на попередній матч “Вест Гем” проти “Маккабі Тель-Авів” у 2023 році, який так і не відбувся. А також пов’язав питання із заворушеннями подібними до тих, що сталися в Амстердамі у 2024 році. Потім у парламенті під час слухань поліцейський заперечував використання Copilot та заявляв, що інформація нібито була знайдена “через аналіз соціальних мереж”.

Проте пізніше Крейг визнав брехню та те, що просто скопіював ШІ-відповідь Copilot у документ, і перепросив комітет. Тобто без будь-якої перевірки поліція ухвалила серйозне рішення з політичним підтекстом, спираючись на вигадані заворушення і неіснуючий матч, створений ШІ.

Зрештою Гілдфорд оголосив про відставку. Він очолював поліцейський відділ Вест-Мідлендс, який включає Бірмінгем, Вулвергемптон і ще вісім міст в англійському Західному Мідленді. Міністр внутрішніх справ Великої Британії та представники Даунінг-стріт публічно заявили, що “втратили довіру” до керівника поліції.

Боса британської поліції звільнили за "брехливий" звіт, створений ШІ Copilot
Крейг Гілдфорд з Вест-Мідлендса

Наостанок Гілдфорд не визнав помилку напряму і сказав, що рішення піти з посади пов’язане з “політичним і медійним безумством”. При цьому він так і не вибачився за сам інцидент.

“Політичне та медійне безумство навколо мене та моєї посади стало шкідливим для всієї чудової роботи, яку виконують мої офіцери та співробітники. Я вирішив, що відставка буде найкращим рішенням для організації, для мене та моєї родини”, — заявив він.

Ситуація стала скандальною у Великій Британії. Хоча Copilot та інші LLM-системи відкрито попереджають про можливість помилок — деякі досі вірять всьому “на слово”. Тут згадуються випадки, коли країна на офіційному рівні впроваджує ШІ у державні питання, або навіть плани Пентагону інтегрувати Grok від X у свої системи, який неодноразово мав скандали з фейковим і токсичним контентом.

