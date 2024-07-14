«Нікчемний Я» / «Міньйони» — перша анімаційна франшиза, яка зібрала $5 млрд

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У той час, як «Нікчемний Я 4» від Illumination / Universal продовжує прокат, остання анімаційна стрічка про Грю та його «банду» допомогла франшизі «Нікчемний Я» / «Міньйони» заробити понад $5 млрд ($5,025 млрд за даними п’ятниці) у світі.

Очікується, що «Нікчемний Я 4» цими вихідними стане фільмом № 1 у світі та додасть до зборів ще $136 млн. Тоді у сумі збори останнього фільму складуть $441 млн, включаючи $210,45 млн на внутрішньому ринку та $230,7 млн у 78 регіонах світу.

Наразі 26 міжнародних ринків мали наймасштабніші вихідні для франшизи (не враховуючи прем’єри цього вікенду). Перша п’ятірка найбільших ринків (до п’ятниці): Австралія ($20,8 млн), Мексика ($19,5 млн), Бразилія ($10,5 млн), Іспанія ($9 млн) та Аргентина ($8,1 млн).

Новина про збори у $5 млрд з’явилася після того, як минулого тижня Universal розповіла про вихід «Міньйонів 3» на 30 червня 2027 року. Сценарій для фільму напише Брая Лінч («Міньйони», «Таємне життя домашніх тварин»), а режисером стане П’єр Коффін, автор перших трьох фільмів «Нікчемний Я» та першого фільму «Міньйони». Коффін також озвучував «Міньйонів» з моменту їхнього повнометражного дебюту у 2010 році. Продюсерами фільму будуть засновник та голова Illumination Кріс Меледандрі та Білл Раян.

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Джерело: Deadline

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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