«Нікчемний я 4» відкрився з $230 млн, а сиквел «Думками навиворіт» став п’ятим найбагатшим мультфільмом у світі з касою у $1,2 млрд

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«Думками навиворіт 2» наразі тримає корону, як найкасовіший фільм 2024 року, посунувши другу частину «Дюни» на друге місце.

Наразі каса «Думками навиворіт 2» сягнула $1,2 млрд, що робить його п’ятим найкасовішим анімаційним фільмом у світі та десятим в міжнародному прокаті (також творіння Pixar і Disney стало «найбагатшим» фільмом у Мексиці та другим за касою у Латинській Америці, поступаючись лише фінальним «Месникам»).

«Думками навиворіт 2» — це сиквел оригінальної історії 2015 року від Пітера Докстера, в якій розповідалось про 11-річну Райлі та її п’ять емоцій (Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів). В другому фільмі в голові більш дорослої головної героїні з’являються «нові гості» — зокрема, й Тривожність. Режисером «Думками навиворіт 2» виступив Келсі Манн, також до проєкту повернулась сценаристка Мег Лефов.

Дебютант минулого тижня «Нікчемний я 4» зібрав світову касу у $230 млн за 5 днів. Загальний міжнародний куш сягнув $107 млн, тоді як національний прокат приніс творінню Illumination $123 млн (чому неабияк посприяли святкові вихідні 4 липня). Виробництво мультфільму обійшлося у $100 млн (для контексту: фільми Pixar і Disney, головного конкурента Illumination, зазвичай коштують $200 млн — «Думками навиворіт 2» не став виключенням).

Анімаційна франшиза «Нікчемний я», яка стартувала у 2010 році, з того часу поповнилась трьома сиквелами, двома спінофами про посіпак та серією короткометражок. Наразі «Нікчемний я» — найкасовіша анімаційна франшиза в історії з заробітками у 4,7 млрд (на другому місці «Шрек» з $4 млрд).

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Джерело: Deadline, Variety

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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