Новини Кіно 08.07.2024 о 09:57 comment views icon

«Нікчемний я 4» відкрився з $230 млн, а сиквел «Думками навиворіт» став п’ятим найбагатшим мультфільмом у світі з касою у $1,2 млрд

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

«Нікчемний я 4» відкрився з $230 млн, а сиквел «Думками навиворіт» став п’ятим найбагатшим мультфільмом у світі з касою у $1,2 млрд

Розділ Кіно виходить за підтримки?

«Думками навиворіт 2» наразі тримає корону, як найкасовіший фільм 2024 року, посунувши другу частину «Дюни» на друге місце.

Наразі каса «Думками навиворіт 2» сягнула $1,2 млрд, що робить його п’ятим найкасовішим анімаційним фільмом у світі та десятим в міжнародному прокаті (також творіння Pixar і Disney стало «найбагатшим» фільмом у Мексиці та другим за касою у Латинській Америці, поступаючись лише фінальним «Месникам»).

«Думками навиворіт 2» — це сиквел оригінальної історії 2015 року від Пітера Докстера, в якій розповідалось про 11-річну Райлі та її п’ять емоцій (Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів). В другому фільмі в голові більш дорослої головної героїні з’являються «нові гості» — зокрема, й Тривожність. Режисером «Думками навиворіт 2» виступив Келсі Манн, також до проєкту повернулась сценаристка Мег Лефов.

Дебютант минулого тижня «Нікчемний я 4» зібрав світову касу у $230 млн за 5 днів. Загальний міжнародний куш сягнув $107 млн, тоді як національний прокат приніс творінню Illumination $123 млн (чому неабияк посприяли святкові вихідні 4 липня). Виробництво мультфільму обійшлося у $100 млн (для контексту: фільми Pixar і Disney, головного конкурента Illumination, зазвичай коштують $200 млн — «Думками навиворіт 2» не став виключенням).

Анімаційна франшиза «Нікчемний я», яка стартувала у 2010 році, з того часу поповнилась трьома сиквелами, двома спінофами про посіпак та серією короткометражок. Наразі «Нікчемний я» — найкасовіша анімаційна франшиза в історії з заробітками у 4,7 млрд (на другому місці «Шрек» з $4 млрд).

Рецензія на мультфільм «Нікчемний я 4» / Despicable Me 4

Онлайн-курс "B2B-продажі" від Laba.
Розробіть ефективну стратегію B2B-продажів за 11 занять: від воронки до партнерської програми.Лектор курсу — засновник консалтингової компанії, який має 15 років досвіду в продажах.
Дізнатись більше

Джерело: Deadline, Variety

Розділ Кіно виходить за підтримки?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати