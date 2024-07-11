«Думками навиворіт 2» став найбагатшим фільмом в історії Pixar з касою у $1,2 млрд

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«Думками навиворіт 2» заробив понад $1,251 млрд з моменту дебюту і в переліку найкасовіших анімаційних фільмів в історії поступається лише «Крижаному серцю» ($1, 274 млрд), «Братам Супер Маріо» ($1,361 млрд) та «Крижаному серцю 2» ($1,451 млрд).

Водночас мультфільм обійшов «Суперсімейку 2» і став найкасовішим фільмом в історії Pixar.

«Думками навиворіт 2» також став мультфільмом, який швидше за всіх досяг каси у мільярд (та першим фільмом після торішньої «Барбі», який взагалі перетнув цю позначку).

Наразі «Думками навиворіт 2» — найкасовіший фільм 2024 року, за ним із серйозним відривом слідує «Дюна: Частина друга».

У внутрішньому прокаті мультфільм заробив $543,5 млн і забезпечив собі третє місце в переліку найкасовіших анімаційних фільмів Північної Америки — у лідерів «Короля Лева» та «Суперсімейки 2» по $543,6 млн та $608, 5 млн відповідно.

Якщо порівнювати з фільмами загалом (не лише анімаційними) «Думками навиворіт 2» наразі посідає 17 місце у внутрішньому прокаті та 23-тє у світі.

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«Думками навиворіт 2» — це сиквел оригінальної історії 2015 року від Пітера Докстера, в якій розповідалось про 11-річну Райлі та її п’ять емоцій (Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів). В другому фільмі в голові більш дорослої головної героїні з’являються «нові гості» — зокрема, й Тривожність. Режисером «Думками навиворіт 2» виступив Келсі Манн, також до проєкту повернулась сценаристка Мег Лефов. Виробництво продовження обійшлось у $200 млн.

Цікаво, що власний рекорд раніше оформив трейлер мультфільму, який за перші 24 години зібрав 157 млн переглядів та став найуспішнішим запуском анімаційного трейлеру в історії Disney. Попередніми рекордсменами були «Крижане серце 2» з 116,4 млн переглядів за добу та «Суперсімейка 2» із 113,6 млн переглядів за добу.

Джерело: IGN

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