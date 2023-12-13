Німеччина доставила другу батарею ЗРК Patriot в Україну

Парк зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot в Україні розширюється завдяки німецьким військово-повітряним силам Luftwaffe, які доставили вже другу батарею системи, яка допомагає захищати українські міста і стратегічну інфраструктуру від обстрілів російських агресорів.

Інформацію оприлюднив Twitter-акаунт German Aid to Ukraine:

Представник німецьких Luftwaffe щойно підтвердив мені, що Німеччина дійсно доставила другу батарею Patriot в Україну. У жовтні канцлер Шольц пообіцяв передати Україні другу батарею Patriot. Навчання особового складуЗСУ завершилося на початку грудня. Поставлена система складається з станції управління вогнем, радіолокаційної станції, 8 пускових установок і, ймовірно, близько 60 ракет.

A spokesperson of the German Luftwaffe just confirmed to me that Germany has indeed delivered the second Patriot battery to #Ukraine. In October, Chancellor Scholz pledged a second Patriot battery to Ukraine. The training of UA personnel ended early December. The now delivered… pic.twitter.com/4OxA7bWNn1 — German Aid to Ukraine 🇩🇪🤝🇺🇦 (@deaidua) December 13, 2023

Це друга батарея від німецьких Luftwaffe. Перша вже має знаходитися на бойовому чергуванні.

The 3rd battery was just misquoted. The spokesperson told me the 3rd version of the tweet (2 delivered systems) is correct, and he said that. He never said 3 systems. — German Aid to Ukraine 🇩🇪🤝🇺🇦 (@deaidua) December 13, 2023

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