Новини Military Tech 13.12.2023 о 16:09 comment views icon

Німеччина доставила другу батарею ЗРК Patriot в Україну

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Юрій Орос

Автор новин

Німеччина доставила другу батарею ЗРК Patriot в Україну

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Парк зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot в Україні розширюється завдяки німецьким військово-повітряним силам Luftwaffe, які доставили вже другу батарею системи, яка допомагає захищати українські міста і стратегічну інфраструктуру від обстрілів російських агресорів.

Інформацію оприлюднив Twitter-акаунт German Aid to Ukraine:

Представник німецьких Luftwaffe щойно підтвердив мені, що Німеччина дійсно доставила другу батарею Patriot в Україну.

У жовтні канцлер Шольц пообіцяв передати Україні другу батарею Patriot. Навчання особового складуЗСУ завершилося на початку грудня.

Поставлена система складається з станції управління вогнем, радіолокаційної станції, 8 пускових установок і, ймовірно, близько 60 ракет.

Це друга батарея від німецьких Luftwaffe. Перша вже має знаходитися на бойовому чергуванні.

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