Німеччина доставила другу батарею ЗРК Patriot в Україну

Парк зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot в Україні розширюється завдяки німецьким військово-повітряним силам Luftwaffe, які доставили вже другу батарею системи, яка допомагає захищати українські міста і стратегічну інфраструктуру від обстрілів російських агресорів.

Інформацію оприлюднив Twitter-акаунт German Aid to Ukraine:

A spokesperson of the German Luftwaffe just confirmed to me that Germany has indeed delivered the second Patriot battery to #Ukraine.

In October, Chancellor Scholz pledged a second Patriot battery to Ukraine. The training of UA personnel ended early December.

The now delivered… pic.twitter.com/4OxA7bWNn1

— German Aid to Ukraine 🇩🇪🤝🇺🇦 (@deaidua) December 13, 2023