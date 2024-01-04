Nintendo Switch 2 буде еволюційним (не революційним) розвитком і коштуватиме $400, — аналітик

Аналітик передбачив, що наступна консоль Nintendo буде «ітеративним розвитком нинішньої Switch і коштуватиме 400 доларів на старті». Вона може з’явитися вже цього року.

Доктор Серкан Тото, генеральний директор консалтингової компанії Kantan Games, також передбачив, що ігри для консолі подорожчають до 70 доларів, що відповідає нещодавнім поступовим змінам, які відбулися в іграх для PS5 та Xbox, передає Nintendo Life.

Повна цитата Серкана Тото:

Нарешті настав час для наступника Switch, хоча я можу сказати, що модель Pro насправді існувала, і дехто працював з набором для розробників. Я вважаю, що наступне апаратне забезпечення з’явиться наступного року (2024) за ціною $400. Існує велика ймовірність, що ігри коштуватимуть дорожче: $70. Наступна система також, швидше за все, буде ітерацією, а не революцією. Nintendo, можливо, додасть деякі навороти до пристрою, але він буде схожий на нинішній Switch. А оскільки є покемони, а покемони асоціюються з портативними іграми, нізащо на світі Nintendo не відмовиться від функції портативності для свого наступного великого продукту.

Як мінімум терміни виходу звучать оптимістично, проте варто пам’ятати, що це лише прогноз. Втім для Nintendo немає сенсу сильно міняти концепцію одного з найпопулярніших своїх продуктів в історії, який ще може стати найпродаванішою ігровою консоллю у світі.