Nintendo Switch 2 — захисну плівку з екрана краще не знімати

Консоль Nintendo Switch 2 / Nintendo

Розділ Технології виходить за підтримки

Для багатьох майже неможливо встояти перед тим, щоб зняти з екрана нового пристрою плівку одразу після розпакування. Але не робіть цього з Nintendo Switch 2.

Насправді це «плівковий шар, призначений для запобігання розльоту фрагментів у разі пошкодження». Європейський посібник з безпеки Switch 2, знайдений на фан-сайті NintendoSoup, спеціально застерігає не знімати її.

Це не новинка, адже така сама плівка була й на Switch OLED. Телефони теж мають наклеєне захисне покриття, проте на них воно є звичним, і ні в кого зазвичай не з’являється думка його зняти. Однак саме це зробили перші оглядачі телефона Samsung Galaxy Fold у 2019 році.

Документ містить безліч інших корисних порад та спроб захистити Nintendo від ймовірних судових позовів. Починаючи від безглуздих («Будьте уважні до свого оточення») і закінчуючи підкреслено технічними («Звертайте увагу на мережі, вибираючи місце для підключення пристрою»). Nintendo рекомендує уникати використання Switch 2 у запилених, задимлених або вологих приміщеннях. Грати слід за температури середовища від 5 до 35 °C. батарею слід заряджати принаймні раз на шість місяців (ні, вони не тримають заряд настільки довго..

Нові контролери Joy-Con мають власні застереження. Існує звичайне застереження щодо використання ремінців, щоб не кинути Joy-Con у телевізор. Документ також застерігає від розміщення наліпок на контролерах, оскільки це може перешкоджати магнітному кріпленню до консолі. Nintendo також рекомендує використовувати килимок під час нового режиму використання контролера як миші, щоб не подряпати поверхню. Нагадаємо, Switch 2 стане загальнодоступною 5 червня.

Джерело: The Verge

Розділ Технології виходить за підтримки

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