Опубліковані детальні характеристики Nintendo Switch 2 — компанія «забула» процесор, у мережі доповнили

Консоль Nintendo Switch 2 / Nintendo

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У великому доповненому переліку характеристик Nintendo Switch 2 вказаний лише «спеціальний процесор, виготовлений NVIDIA». Digital Foundry додає його детальний опис.

Офіційно Switch 2 має розміри 271x113x11 мм та вагу 400 г (535 г з підключеними Joy-Con 2). Екран консолі з діагоналлю 7,9 дюйма описаний як сенсорний LCD. Він відтворює зображення у роздільній здатності 1920×1080, підтримує HDR10 та змінну частоту оновлення до 120 Гц. Всередині встановлений накопичувач 256 ГБ UFS, частина місткості якого зарезервована системою.

Консоль підтримує Wi-Fi 6 та невказану версію Bluetooth, дротова мережа доступна через док-станцію. HDMI виводить відео у роздільній здатності 3840×2160 (4K) 60 кадрів в секунду, або 1920×1080/2560×1440 120 к/с. Аудіо PCM 5.1 також виводиться через HDMI, об’ємний звук доступні через вбудовані стереодинаміки або в навушниках. Вбудований мікрофон придушує шум, відлуння та підтримує автоматичне регулювання гучності.

Switch 2 отримала два порти USB-C незазначеної версії. Нижній роз’єм використовується для заряджання консолі та підключення до док-станції, верхній призначений для підключення аксесуарів та заряджання. Слот картриджів підтримує носії як Switch 2, так першої Switch. Слот карт пам’яті «сумісний лише з картками microSD Express (до 2 ТБ)». Несумісні карти microSD можна використовувати, але лише для скриншотів та відео.

Консоль оснащена акумулятором 5220 мАг, який забезпечує близько 6,5 годин автономної роботи. Заряджання досить довге — 3 години у режимі сну.

Док-станція та Joy-Con 2

Док-станція важить 380 г і має розміри 200,6х114,3×50,8 мм. Вона оснащена 2x USB 2.0 збоку, роз’ємами HDMI та LAN, системним портом та роз’ємом живлення.

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Контролери Joy-Con 2 мають розміри 113x11x31 мм і вагу близько 70 г. Вони підтримують Bluetooth 3.0 та NFC (правий), оснащені акселерометром, гіроскопом та сенсором миші, який забезпечує відповідний режим роботи. Кожен має акумулятор на 500 мАг, який дає до 20 годин автономності, але потребує для заряджання 3 години 30 хвилин. Також у комплекті консолі є ремінці та руків’я для Joy-Con 2.

А що ж процесор?

Попри брак офіційної інформації, детальні характеристики процесора розкриває Digital Foundry. Отже, чип NVIDIA T239 має 8 ядер ARM Cortex-A78C, 6 з яких доступні для ігор, а 2 зарезервовані для системних операцій. Вони працюють на частоті 1100 МГц, а у режимі доку частота становить, як не дивно, 998 МГц — наразі раціональних пояснень цьому немає. Втім, підтверджена максимальна частота чипа 1,67 ГГц.

Вбудований GPU, як і повідомлялося раніше, заснований на архітектурі NVIDIA Ampere та складається з 1536 ядер CUDA. Відеочип працює на частоті 561 МГц у портативному режимі та розганяється до 1007 МГц у док-станції, максимальна тактова частота графічного процесора становить 1400 МГц.

Digital Foundry підтверджує, що система має 12 ГБ пам’яті LPDDR5X з двох модулів по 6 ГБ, з яких 9 ГБ доступні для ігор, а 3 ГБ зарезервовані. Також канал аналізує інші технічні аспекти, зокрема покращення роботи накопичувача, і ділиться іншими спостереженнями та враженнями.

Джерела: Nintendo, VideoCardz

Розділ Технології виходить за підтримки

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