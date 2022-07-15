Nissan має намір повністю відмовитися від випуску електромобілів під брендом Leaf

Схоже, що життєвий цикл Nissan Leaf – одного з перших масових та доступних електромобілів на ринку – добігає кінця. За даними Automotive News, Nissan не планує випускати версію Leaf наступного покоління і навіть може повністю відмовитися від цієї марки.

Виробництво поточної версії Leaf має бути припинено до середини десятиліття. Про це виданню заявили три анонімні джерела. Представник Nissan відмовився робити припущення про майбутнє Leaf, але сказав, що компанія відзначає «відновлення» інтересу до Leaf на тлі високого попиту на електромобілі.

Якщо Nissan дійсно відмовиться від випуску Leaf, це буде останній компактний електромобіль, який стане жертвою апетиту американських покупців, що прагнуть покупки великих позашляховиків. Нині Leaf є єдиним електромобілем, який Nissan продає у США. Пізніше цього року компанія випустить Ariya – новий електричний кросовер із запасом ходу до 300 миль (близько 483 км).

На основі деяких концептів Nissan, Leaf може бути замінений компактним позашляховиком, який компанія називає Chill-Out. Nissan не опублікувала жодних специфікацій чи подробиць про нього, але Chill-Out, схоже, найближчий до виробництва з усіх концептів компанії. Він нагадує Ariya, але використовує меншу платформу CMF-EV. Це означає, що він, ймовірно, буде трохи дешевшим, ніж Ariya за $47 тис.

Яким би не було його майбутнє, Leaf обов’язково увійде до історії як перший успішний масовий електромобіль у США.

Джерело: The Verge