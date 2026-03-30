Kia EV4 Long Range перевірили в реальних умовах: запас ходу на 60, 90 і 130 км/год

Вадим Карпусь

Тест Kia EV4 Long Range: як далеко їде електрокар із батареєю 81,4 кВт•год

Kia продовжує активно розширювати свою лінійку електромобілів, запропонувавши новий Kia EV4, який має закрити нішу між компактним EV3 і більшим EV6. Модель доступна у кузовах хетчбек і седан, але саме хетчбек наразі робить ставку на європейський ринок.


Оглядачі Arenaev провели тест автономності версії EV4 Long Range з батареєю місткістю 81,4 кВт·год. Це один з найбільших акумуляторів у цьому класі. Автомобіль також мав комплектацію GT-line та 19-дюймові колеса, що покращують зовнішній вигляд, але трохи знижують запас ходу. Для порівняння, версія Air із 17-дюймовими колесами має бути економнішою, а седан — ще ефективнішим через кращу аеродинаміку.

Тест автономності Kia EV4

Тест провели в реальних умовах: ті самі маршрути, однакова швидкість, заїзд в обох напрямках. Температура повітря становила 8°C, що не ідеально для електромобілів. За кращих умов — із літніми шинами та меншими колесами — запас ходу міг би бути вищим.

На швидкості 60 км/год EV4 Long Range показав себе дуже ефективно. На низьких швидкостях електродвигуни працюють максимально економно, і хетчбек навіть випереджає багатьох конкурентів зі схожою формою кузова. Завдяки місткій батареї автомобіль подолав 747 км з середніми витратами енергії 109 Вт·год/км.


На швидкості 90 км/год споживання енергії помітно зростає, адже аеродинаміка починає відігравати більшу роль. Попри це, модель зберігає сильні позиції у своєму сегменті, забезпечуючи автономність 515 км з витратами енергії 158 Вт·год/км.

На швидкості 130 км/год EV4 все ще тримається серед лідерів класу — 346 км з витратами енергії 235 Вт·год/км. У шосейному режимі він поступається лише більш аеродинамічним седанам або моделям із більшими батареями, але все одно забезпечує достатній запас ходу для тривалих поїздок.

Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
У сегменті компактних електрокарів Kia EV4 Long Range вирізняється саме ефективністю та збалансованістю. Велика батарея на 81,4 кВт·год формує універсальний пакет для щоденних поїздок і дальніх подорожей. Втім, форма кузова не дозволяє моделі конкурувати з абсолютними рекордсменами тестів. Найближчий конкурент — Renault Scenic E-Tech — має ще більшу батарею та подібну ефективність, тому виграє в запасі ходу.

Отже, Kia EV4 Long Range не став рекордсменом, але показав себе як збалансований електромобіль із великим запасом ходу та достатньою ефективністю.

Kia EV4 подолав 110 тис. км та зносив батарею лише на 5%

Джерело: Arenaev

BYD Seal загорівся на дорозі в Гонконзі: розслідування показало несподівану причину
Повільне впровадження iOS 26 на iPhone могло зашкодити продажам Tesla
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками
До 950 км ходу і зарядка за 9 хвилин: BYD показала електричний SUV Great Tang
Електрокари все? Заводи батарей у США перекваліфіковуються на акумулятори для ШІ-датацентрів
Tesla знизила ціну Cybertruck до $59 990 і здешевила Cyberbeast на $15 000
Електрокар, який зміг: Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
Електричний монстр Xiaomi YU7 GT: 990 к.с., 705 км запасу ходу і автопілот
Ринок електромобілів у ЄС зріс на 13,9%: Tesla — у мінусі, BYD додала 165%
Парадокс: у США дорожчають вживані Tesla, тоді як всі інші електромобілі падають у ціні
До 710 км автономності та зарядка за 5 хвилин: вийшов BYD Song Ultra EV від $22 тис.
BMW інвестувала €10 млрд у електромобілі та націлилася на 50% продажів до 2030 року
Представлений Porsche Cayenne S Electric: до 666 к.с., 653 км запасу ходу і зарядка за 16 хвилин
Вийшов Xiaomi SU7 2026: до 902 км автономності, 670 км за 15 хвилин і автопілот у базі
В Україну завезли майже пів мільйона авто за 2025 рік: Tesla Model Y в топі, а середній вік — 9 років
Audi A6 e-tron і Q6 e-tron 2027: кнопки знову на кермі, ChatGPT у салоні й обмін даними про ями
Продажі електромобілів у світі впали на 11%, в Україні — обвалилися на 76%
Електромобільний бум в Україні закінчився? Статистика січня показує падіння до 10%
Представлений AUDI E7X: великий SUV з 670 к.с., 751 км запасу ходу і LiDAR
Tesla підняла ціну на Cybertruck AWD на $10000 за 10 днів після анонсу
BYD показала Seal 07 EV: електроседан з габаритами Toyota Camry, автономністю 705 км і ціною $22 тис.
