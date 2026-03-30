Kia EV4 Long Range перевірили в реальних умовах: запас ходу на 60, 90 і 130 км/год

Тест Kia EV4 Long Range: як далеко їде електрокар із батареєю 81,4 кВт•год

Kia продовжує активно розширювати свою лінійку електромобілів, запропонувавши новий Kia EV4, який має закрити нішу між компактним EV3 і більшим EV6. Модель доступна у кузовах хетчбек і седан, але саме хетчбек наразі робить ставку на європейський ринок.





Оглядачі Arenaev провели тест автономності версії EV4 Long Range з батареєю місткістю 81,4 кВт·год. Це один з найбільших акумуляторів у цьому класі. Автомобіль також мав комплектацію GT-line та 19-дюймові колеса, що покращують зовнішній вигляд, але трохи знижують запас ходу. Для порівняння, версія Air із 17-дюймовими колесами має бути економнішою, а седан — ще ефективнішим через кращу аеродинаміку.

Тест автономності Kia EV4

Тест провели в реальних умовах: ті самі маршрути, однакова швидкість, заїзд в обох напрямках. Температура повітря становила 8°C, що не ідеально для електромобілів. За кращих умов — із літніми шинами та меншими колесами — запас ходу міг би бути вищим.

На швидкості 60 км/год EV4 Long Range показав себе дуже ефективно. На низьких швидкостях електродвигуни працюють максимально економно, і хетчбек навіть випереджає багатьох конкурентів зі схожою формою кузова. Завдяки місткій батареї автомобіль подолав 747 км з середніми витратами енергії 109 Вт·год/км.





На швидкості 90 км/год споживання енергії помітно зростає, адже аеродинаміка починає відігравати більшу роль. Попри це, модель зберігає сильні позиції у своєму сегменті, забезпечуючи автономність 515 км з витратами енергії 158 Вт·год/км.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

На швидкості 130 км/год EV4 все ще тримається серед лідерів класу — 346 км з витратами енергії 235 Вт·год/км. У шосейному режимі він поступається лише більш аеродинамічним седанам або моделям із більшими батареями, але все одно забезпечує достатній запас ходу для тривалих поїздок.

У сегменті компактних електрокарів Kia EV4 Long Range вирізняється саме ефективністю та збалансованістю. Велика батарея на 81,4 кВт·год формує універсальний пакет для щоденних поїздок і дальніх подорожей. Втім, форма кузова не дозволяє моделі конкурувати з абсолютними рекордсменами тестів. Найближчий конкурент — Renault Scenic E-Tech — має ще більшу батарею та подібну ефективність, тому виграє в запасі ходу.

Отже, Kia EV4 Long Range не став рекордсменом, але показав себе як збалансований електромобіль із великим запасом ходу та достатньою ефективністю.

Джерело: Arenaev