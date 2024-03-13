НКЕК оштрафувала Lifecell на понад 10 млн грн ─ не забезпечили базові станції резервним живленням

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, (НКЕК) оштрафувала оператора мобільного зв’язку Lifecell. Приводом для цього стали звинувачення у невиконанні вимог енергозабезпечення базових станцій в Рівненській області. Сума штрафу становить майже 10,5 млн грн.

«Застосувати до товариства з обмеженою відповідальністю «Лайфселл» (22859846, м. Київ), за невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр від 15.11.2023 № 4/р, винесеного рішенням НКЕК від 15.11.2023 № 434, що зафіксовано в акті перевірки від 20.12.2023 № 48/ЕК-1 та в акті про невиконання вимог розпорядження регуляторного органу від 20.12.2023 № 48/ЕК-2, адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у розмірі 0,1 відсотка доходу, отриманого за надання відповідних електронних комунікаційних послуг за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф, що складає 10450511,70 (десять мільйонів чотириста п’ятдесят тисяч п’ятсот одинадцять) гривень 70 копійок».

Фактично Lifecell постраждав через невиконання вимог нормативних актів, які змушують операторів забезпечувати базові станції джерелами безперервного електроживлення. Це можуть бути генератори або інші рішення, які дозволятимуть базовим станціям працювати за умов відсутності стабільного енергопостачання.

В зимовий період 2022-2023 років українці зіткнулися з проблемами в роботі мобільного зв’язку, коли під час аварійних чи планових відключень енергопостачання зв’язок був нестабільним або взагалі зникав. Щоб не допустити повторення подібної ситуації під час зимового періоду 2023-2024, оператори повинні були подбати про резервне живлення базових станцій. Однак Lifecel неналежним чином виконала ці обов’язки. В одній лише Рівненській області оператор не забезпечив резервне живлення для 239 адрес (точок).

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