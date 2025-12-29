Нові монітори LG: перший у світі 5K MiniLED з ШІ-апскейлінгом, перший 39” 5K2K OLED та 52” 5K2K

Ігрові монітори UltraGear evo / LG

LG після випуску сенсорного 32” 4K-монітора із вбудованою підставкою на коліщатках оголосила про запуск нового преміального бренду ігрових моніторів UltraGear evo, який офіційно дебютує на CES 2026. Компанія робить ставку на дисплеї класу 5K і вище, поєднуючи надвисоку роздільну здатність, швидкість і глибоке занурення. Ключова новинка лінійки — 39-дюймовий OLED-монітор 5K2K із локальною обробкою зображення за допомогою ШІ.

«Новий UltraGear evo знаменує кінець компромісів в ігрових дисплеях. Завдяки таким інноваціям, як перша у світі технологія 5K AI Upscaling, користувачі отримують однаково високий рівень чіткості, продуктивності та занурення», — заявив Лі Чун Хван, керівник підрозділу Display Business компанії LG.

39″ UltraGear evo GX9 (39GX950B)

Модель 39GX950B — це ультраширокий OLED монітор формату 21:9 з вигином 1500R і роздільною здатністю 5K2K. LG заявляє про використання локальної технології 5K AI Upscaling, яка аналізує та покращує контент ще до виведення на панель, забезпечуючи чіткість рівня 5K без додаткового навантаження на GPU. До пакета локального ШІ також входять AI Scene Optimization і AI Sound.

Монітор підтримує режим Dual Mode:

165 Гц при 5K2K

330 Гц при WFHD

Час відгуку заявлений на рівні 0,03 мс (GtG). Щільність пікселів становить 142 PPI, є сертифікація VESA DisplayHDR True Black 500. Панель виконана за технологією Primary RGB Tandem OLED, яка покращує яскравість, точність кольорів і довговічність дисплея. Вертикальна висота екрану відповідає 32-дюймовому монітору, але з помітно ширшим полем огляду для ігор і багатозадачності.

27″ UltraGear evo GM9 (27GM950B)

Новий 27GM950B — це перший у світі 27-дюймовий 5K New MiniLED-монітор, створений для боротьби з ефектом блумінгу (ореол світіння навколо яскравих об’єктів на темному фоні). Панель отримала 2304 зони локального затемнення та технологію Zero Optical Distance, яка мінімізує відстань між LED-підсвіткою та панеллю.

Монітор підтримує ті самі ШІ-функції, що й 39-дюймова модель, а також Dual Mode:

165 Гц при 5K

330 Гц при QHD

Час відгуку панелі становить 1 мс (GtG). Є сертифікація VESA DisplayHDR 1000, а пікова яскравість досягає 1250 ніт.

52″ UltraGear evo G9 (52G930B)

Модель 52G930B — це найбільший у світі ігровий монітор формату 5K2K з частотою оновлення 240 Гц і вигином 1000R. Він має вертикальну висоту стандартного 42-дюймового дисплея 16:9, але забезпечує ультрашироке співвідношення 12:9, створюючи робочий простір на 33% ширший, ніж у UHD-моніторів. Пристрій має сертифікацію VESA DisplayHDR 600, але ШІ-функції для цієї моделі не заявлені.

LG покаже лінійку UltraGear evo на CES 2026, зокрема в зоні Dream Setup та в гоночній симуляції SimCraft на базі 39GX950B.

Також у день відкриття виставки стартують глобальні продажі UltraGear GX7 (27GX790B) — 27-дюймового QHD OLED-монітора з частотою 540 Гц і режимом 720 Гц при HD.

Нагадаємо, Samsung покаже на CES 2026 лінійку ігрових моніторів Odyssey 2026 року.

