Samsung анонсувала монітори Odyssey 2026: рекордні 1040 Гц і 6K 3D без окулярів

Samsung не стала чекати початку виставки CES 2026 й анонсувала лінійку ігрових моніторів Odyssey 2026 року. Цього разу компанія зробила ставку на рекордні роздільні здатності, надвисокі частоти оновлення та нові формати занурення. Компанія представила одразу п’ять нових моделей у серіях Odyssey 3D, G6 та G8, серед яких — перший у світі 6K-монітор із 3D-ефектом без окулярів, а також дисплеї з режимом до 1040 Гц.

Samsung Odyssey 3D

Флагманом лінійки стала 32-дюймова модель Odyssey 3D (G90XH) — перший ігровий монітор із роздільною здатністю 6K та 3D без окулярів. Система відстеження очей у реальному часі коригує глибину та перспективу залежно від положення користувача, створюючи багатошарове зображення без гарнітур і пауз у геймплеї. Монітор працює з частотою 165 Гц, а в режимі Dual Mode — до 330 Гц. Панель має час відгуку 1 мс (GtG). Samsung також заявляє про оптимізовані 3D-ефекти для ігор, створені у співпраці з розробниками. Серед підтримуваних проєктів — The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture та Stellar Blade.

Odyssey G6

27-дюймовий Odyssey G6 (G60H) орієнтований на кіберспорт. Він підтримує нативну роздільну здатність QHD з частотою до 600 Гц, а в режимі Dual Mode здатен працювати з частотою 1040 Гц, однак лише у роздільній здатності HD (720p). Монітор підтримує AMD FreeSync Premium Pro та NVIDIA G-Sync Compatible.

Odyssey G8

Серія Odyssey G8 у 2026 році включає одразу три моделі:

  • 32″ Odyssey G8 (G80HS) — перший у галузі 6K-монітор для ігор із нативною частотою 165 Гц і до 330 Гц у режимі 3K.
  • 27″ Odyssey G8 (G80HF) — 5K IPS-модель із частотою до 180 Гц і до 360 Гц у QHD.
  • 32″ Odyssey OLED G8 (G80SH) — 4K QD-OLED із частотою 240 Гц, яскравістю 300 ніт, сертифікацією VESA DisplayHDR True Black 500, антибліковим покриттям та інтерфейсом DisplayPort 2.1 (UHBR20) з пропускною здатністю до 80 Гбіт/с.

Усі моделі G8 сертифіковані AMD FreeSync Premium Pro та NVIDIA G-Sync Compatible. DisplayPort 2.1 є в усій лінійці, однак повна специфікація UHBR20 заявлена лише для OLED-версії. Підтримки HDMI 2.2 компанія не оголосила.

Характеристики Samsung Odyssey 2026

Нова лінійка Odyssey буде демонструватися наживо на CES 2026 у Лас-Вегасі з 6 по 9 січня.

Нагадаємо, нещодавно Samsung запустила монітор Odyssey OLED G6 500 Гц та лінійку Odyssey G7. Також компанія пропонує модель 4K OLED з частотою 240 Гц.

Джерело: techpowerup, videocardz

