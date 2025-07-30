Нові ноутбуки Lenovo Yoga вже в Україні — моделі 2-в-1, потужні Pro, портативні Slim від 40 тис. грн

В Україні стартували продажі оновленої лінійки ноутбуків Lenovo Yoga з ціною від 40 тис. грн

Lenovo повідомила про початок продажів в Україні нових ноутбуків серії Yoga. Новинки оснащені OLED-дисплеями, процесорами Intel або AMD та відеокартами NVIDIA GeForce RTX 50-ї серії в версії Pro.

Lenovo Yoga 2-in-1

Лінійка ноутбуків-трансформерів включає моделі Lenovo Yoga 7 2-in-1 та Lenovo Yoga 9 2-in-1. Вони оснащені сенсорними дисплеями та підтримують стилус Yoga Pen, який реагує на нахил та різний рівень натискання.

Модель Lenovo Yoga 7 2-in-1 доступна в конфігураціях з 14- та 16-дюймовим OLED-дисплеєм PureSight з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів, частотою 120 Гц, яскравістю до 1100 ніт і 100% охоплення колірного простору DCI-P3. Новинка містить 8-ядерний процесор Intel Core Ultra 7 258V з частотою до 4,8 ГГц та інтегрованим модулем Intel AI Boost з продуктивністю до 47 TOPS. Також, доступна конфігурація з 8-ядерним процесором AMD Ryzen AI 7 350 з частотою до 5 Ггц та інтегрованим модулем AMD Ryzen AI з продуктивністю до 50 TOPS.

Пристрій може мати до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x-8533 та твердоті лий накопичувач місткістю до 1 ТБ. Батарея місткістю 70 Вт-год забезпечує до 19,5 годин перегляду відео або до 12 годин роботи. Технологія швидкої зарядки Rapid Charge дозволяє отримати до 3 годин роботи після 15 хвилин заряджання.

Флагманська модель Lenovo Yoga 9 2-in-1 оснащена 14-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів, частотою 120 Ггц та максимальною яскравістю до 1100 ніт. Панель охоплює 100% колірного простору DCI-P3, підтримує Dolby Vision та Eyesafe. Завдяки 360-градусному шарніру його можна використовувати як ноутбук, планшет чи екран для презентацій.

Конфігурація включає процесор Intel Core Ultra 7 258V, до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x-8533 та до 1 ТБ SSD. Батарея місткістю 75 Вт-год забезпечує до 16,5 годин автономної роботи. Технологія Rapid Charge дозволяє зарядити акумулятор на 70% всього за 30 хвилин. Пристрій має корпус із алюмінію. Його вага становить 1,32 кг, а товщина ─ 15,9 мм.

Lenovo Yoga Pro

Серія Lenovo Yoga Pro орієнтована на авторів цифрового контенту, які працюють з 3D і іншою графікою, обробляють відео тощо. Ця лінійка включає ноутбуки в класичному форм-факторі.

Модель Lenovo Yoga Pro 7 має 14,5-дюймовий OLED-дисплей PureSight з роздільною здатністю 3К, частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю до 1000 ніт та 100% охопленням колірного простору DCI-P3. Новинка може містити процесор Intel до Core Ultra 9 285H (16 ядер, 5,7 ГГц) або AMD Ryzen AI 7 350 (8 ядер, 5 Ггц) чи Ryzen AI 9 365 (10 ядер, 5 ГГц). Об’єм оперативної пам’яті у максимальній конфігурації становить до 32 ГБ LPDDR5x-8533, а для зберігання даних передбачено накопичувач місткістю до 1 ТБ. Акумулятор на 84 Вт•год забезпечує до 6 годин автономної роботи. Технологія швидкої зарядки Rapid Charge дозволяє отримати до 3 годин роботи після 15 хвилин заряджання.

Lenovo Yoga Pro 9 — найпотужніша модель серії з 16-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю до 2880×1800, частотою оновлення до 120 Гц та максимальною яскравістю до 1100 ніт. Заявлена підтримка технологій Eyesafe, Dolby Vision, Display HDR 1000 та X-Rite. У максимальній конфігурації ноутбук оснащений 16-ядерним процесором Intel Core Ultra 7 255H частотою до 5,1 ГГц. Конфігурація включає 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x-8400, SSD місткістю до 1ТБ та відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 із 8 ГБ пам’яті. Акумулятор також має місткість на 84 Вт-год та підтримує Rapid Charge Express.

Lenovo Yoga Slim 7

Lenovo Yoga Slim 7 — це ультрабук вагою 1,2 кг, виконаний в алюмінієвому корпусі. Пристрій оснащений 14-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2.8K (2880×1800 пікселів), частотою оновлення 60 Гц, охопленням 100% DCI-P3, підтримкою Dolby Vision та яскравістю до 400 ніт. Конфігурація може пропонувати процесор Intel до Core Ultra 7 258V, до 32 ГБ оперативної памʼяті LPDDR5x-8533 та до 1 ТБ SSD. Акумулятор на 70 Вт•год забезпечує до 18 годин автономної роботи та підтримує Rapid Charge: за 15 хвилин зарядки ви отримуєте до 3 годин роботи.

Ціна

Нові моделі Lenovo вже доступні в Україні з наступними цінами: