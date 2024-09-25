Новини Пристрої 25.09.2024 о 14:40 comment views icon

Перші реальні тести Intel Core Ultra 7 258V Lunar Lake в ASUS Zenbook S14 — краща автономність, середня продуктивність

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Андрій Русанов

Автор сайту

Перші реальні тести Intel Core Ultra 7 258V Lunar Lake в ASUS Zenbook S14 — краща автономність, середня продуктивність

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

З’явилися перші огляди та тести ноутбуків з новими процесорами Intel Core Ultra 200V Lunar Lake. Майже всі вивчали нову платформу на прикладі ASUS Zenbook S14.

Перше, що зазначає Tom’s Hardware — більша автономність ASUS Zenbook S14 порівняно з минулими поколіннями. Проте приріст не такий великий, а значення не рекордне. Ноутбук процесором Intel Core Ultra 7 258V, батареєю 72 Вт·год, сенсорним дисплеєм 14” 2880×1800 120 Гц та вартістю $1500 протримався без заряджання близько 14 годин. Тогорічний Zenbook 14 з процесором Intel Core Ultra 7 155H (Meteor Lake) «прожив» 12 годин 21 хвилину.

Перші реальні тести Intel Core Ultra 7 258V Lunar Lake в ноутбуці ASUS Zenbook S14 — краща автономність, середня продуктивність

Це непоганий результат, Zenbook S14 залишив позаду Microsoft Surface Pro з процесором Qualcomm Snapdragon X Elite (12 годин 17 хвилин) та ASUS Zenbook S16 з AMD Ryzen AI 9 HX 370 (11 годин 35 хвилин). Проте Dell XPS 13 з Snapdragon X Elite (19 годин 31 хвилина) та Apple MacBook Air M3 (15 годин 3 хвилини) вийшли вперед. Цікаво, що ноутбук Dell має меншу батарею (55 Вт·год, але роздільна здатність дисплея — 1080p).

Перші реальні тести Intel Core Ultra 7 258V Lunar Lake в ноутбуці ASUS Zenbook S14 — краща автономність, середня продуктивність

Процесор Intel Core Ultra 7 258V з чотирма продуктивними ядрами та чотирма енергоефективними сягає максимальної частоти 4,8 ГГц та 3,7 ГГц відповідно. Порівняно з представленими вище ноутбуками ASUS Zenbook S14 виявив найнижчу продуктивність, коли набрав найменше балів у GeekBench. Єдиний виграш — дещо більша одноядерна продуктивність порівняно з Core Ultra 7 155H.

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Перші реальні тести Intel Core Ultra 7 258V Lunar Lake в ноутбуці ASUS Zenbook S14 — краща автономність, середня продуктивність

Найменш ефективним ноутбук виявився у кодуванні відео за допомогою Handbrake. Для завершення тесту Zenbook S14 знадобилося 8 хвилин 28 секунд. Це приблизно на дві хвилини довше, ніж з MacBook Air (6:30) та процесором Meteor Lake (6:17). Qualcomm Snapdragon X Elite в Dell XPS 13 (9345) виявився найшвидшим з результатом 4 хвилини 47 секунд.

Перші реальні тести Intel Core Ultra 7 258V Lunar Lake в ноутбуці ASUS Zenbook S14 — краща автономність, середня продуктивність

 

Сайт Notebookcheck протестував ноутбук в іграх. ASUS Zenbook S14 з вбудованою у процесор графікою Intel Arc 140V не надто вражає у стандартному режимі та іноді демонструє кращий результат у режимі продуктивності. У більшості тестів лідирує Radeon 890M у найновіших процесорах AMD.

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Більше оглядів та тестів можна переглянути за посиланнями:

Отже, ноутбук ASUS Zenbook S14 з новим процесором Intel Core Ultra 7 258V продемонстрував відчутне покращення автономності, але посередню продуктивність в обчисленнях та іграх. Щодо вбудованої графіки, охочим пограти на мінімалках на дорогому ноутбуці краще дивитися у бік AMD Ryzen AI 300. Можливо, продуктивність Lunar Lake покращать оновлені драйвери. Згідно ще одного тесту Tom’s Hardware, вони стримують графічне ядро.

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