Мрія таксиста: BYD Linghui e7 за €11900 їде до 550 км і заряджається за 5 хвилин

BYD Linghui e7

BYD вивела на ринок новий електромобіль через свій суббренд Linghui — седан e7. Він може зацікавити водіїв таксі та сервісів перевезень. Головна ідея полягає в тому, щоб мінімізувати час простою і максимально швидко повертати авто на дорогу.





Характеристики BYD Linghui e7

BYD також намагається змінити сприйняття своїх авто. Через популярність бренду в таксі приватні покупці іноді сприймають моделі як “робочі”. Саме тому компанія створила окремий бренд Linghui для комерційного сегмента. Модель e7 побудували на платформі Sealion 06, але вона отримала власний дизайн у стилі Innate Smile — передня частина виглядає ніби з “усмішкою”.

Ключова фішка Linghui e7 — швидкість зарядки. Електромобіль використовує акумулятор Blade Battery другого покоління разом з технологією Flash charging. З 10% до 70% акумулятор заряджається лише за 5 хвилин. За 9 хвилин рівень досягає 97%. Навіть при температурі -30°C процес займає лише на 3 хвилини більше. Для водіїв у холодному кліматі це критично важливо, адже електромобілі зазвичай втрачають ефективність на морозі.





Доступні три батареї з запасом ходу 450 км, 520 км або 550 км. Цього повинно вистачати на повний робочий день у місті. А якщо виявиться недостатньо, ситуацію врятує швидке заряджання.

Габарити авто орієнтовані на комфорт пасажирів: довжина 4 780 мм, ширина 1 900 мм, висота 1 530 мм, колісна база — 2 820 мм. Це забезпечує достатньо місця на задньому ряду.

Салон Linghui e7 зробили достатньо простим. Дизайн Jazz Black використовує темні відтінки та мінімум кнопок. Інженери зробили акцент на голосовому керуванні. Система розпізнає голоси з чотирьох зон салону, реагує на природну мову і навіть на переривання команд. Це дозволяє водієві не відволікатися від дороги.

Авто розрахували на інтенсивну експлуатацію. Воно має ресурс до 6 років або 600 000 км. Для перевірки надійності машину протестували на 9 600 колах складних трас — це вдвічі більше, ніж стандартні випробування. Також встановили тепловий насос, який допомагає економити енергію взимку.

Ціна

Ціна Linghui e7 стартує з 95 800 юанів (близько €11 900), а топова версія коштує 115 800 юанів (≈€14 300). Для стимулювання продажів компанія пропонує бонуси. Приватні покупці отримують 12 місяців безкоштовної зарядки на окремих станціях. Для таксистів скасовують комісії за зарядку на рік. Також доступні кредити без першого внеску на строк до 5 років і безвідсоткові програми до 80 000 юанів (€10 030) на 3 роки.

Також варто зауважити, що BYD активно розвиває інфраструктуру. Станом на березень 2026 року вже працює 4 239 станцій швидкої зарядки, а до кінця року їх планують довести до 20 000, в тому числі на міжнародному ринку.

Linghui e7 — це лише початок для нового бренду комерційних авто. У планах компанії також фігурують нові моделі e5, e9 та великий фургон M9, які також орієнтовані на бізнес.

Підхід BYD до Linghui e7 показує, як електромобілі адаптують під конкретні професійні сценарії. Швидка зарядка, витривалість і низька ціна роблять модель доступним інструментом заробітку, а не просто транспортом.





Джерело: arenaev