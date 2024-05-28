BYD представила гібридну силову установку, яка забезпечує запас ходу понад 2000 км

Компанія BYD представила нову гібридну силову установку, яка здатна дозволити автомобілю проїхати більш як 2000 кілометрів без підзарядки або дозаправки. Це стосуватиметься дворежимних плагін-гібридних автомобілів BYD, які мають повний бак палива та повністю заряджений акумулятор.

Ця віха знаменує останнє досягнення BYD у скороченні споживання палива протягом п’яти поколінь гібридів з моменту їх першого дебюту у 2008 році.

BYD перевернула китайський автомобільний ринок широким зниженням цін навіть за рахунок певних втрат прибутковості. Минулого року було продано 3 млн автомобілів, а цього року до березня – майже 1 млн. На кожні два гібриди, продані в Китаї, припадає один BYD, що підкреслює вагому частку компанії.

На початку 2022 року BYD повністю припинила виробництво автомобілів, що працюють виключно на викопному паливі. Тепер вона нарощує експорт гібридів на ринки, що розвиваються, де немає інфраструктури для зарядки акумуляторів.

Першими автомобілями з новою силовою установкою, яка забезпечить можливість автономного пробігу у 2100 км, стануть середньорозмірні седани Qin L і Seal 06. Вони були представлені на Пекінському автосалоні у квітні та належать до серії Dynasty та Ocean відповідно.

Джерело: bloomberg