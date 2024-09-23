BYD Song Pro DM-i: плагін-гібрид із запасом ходу до 1400 км

BYD випустила оновлений компактний плагін-гібридний кросовер Song Pro DM-i. Ця модель отримала новітню гібридну систему DM 5.0 від BYD, яка покращує паливну ефективність і продуктивність.

Song Pro DM-i має дизайн обличчя дракона від BYD із тонкими затемненими фарами та трапецієподібною решіткою радіатора. Передній бампер має гострі деталі, схожі на ікла, що надає кросоверу більш агресивного вигляду. Бічний профіль залишився подібним до попередньої моделі, але затемнені віконні рами та новостворені легкосплавні диски з п’ятьма спицями надають свіжості. На задньому ліхтарі на всю ширину тепер відображається логотип BYD, який замінює старі написи «Build Your Dreams».

Довжина автомобіля становить 4735 мм, ширина — 1860 мм, висота — 1710 мм, а колісна база — 2712 мм. Song Pro DM-i використовує гібридну систему BYD DM п’ятого покоління. Вона поєднує в собі 1,5-літровий двигун з максимальною потужністю 74 кВт (99 к.с.) і електромотор потужністю 120 кВт (160 к.с.). Доступні два варіанти батареї: місткістю 12,96 кВтгод та 18,31 кВт-год, що забезпечує запас ходу на електричній енергії 75 км і 115 км відповідно. Автомобіль також підтримує зовнішню вихідну потужність 3,3 кВт для додаткової функціональності. Витрата палива коливається від 4,85 до 4,9 літра на 100 км у режимі розрядженого акумулятора. Змішаний запас ходу заявлений до 1400 км.

Всередині Song Pro DM-i вирізняється новою янтарно-коричневою кольоровою гамою. В авто доступний 15,6-дюймовий плаваючий сенсорний екран, оснащений системою BYD DiLink. Панель приладів також містить дисплей. Центральна консоль зберігає фізичні кнопки для легкого доступу до основних функцій. Додаткові опції включають сидіння з електрорегулюванням (у 8 напрямках для водія та в 4 напрямках для пасажира) і панорамний люк площею 1,2 квадратного метра.

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Song Pro DM-i підтримує бездротову зарядку телефону потужністю 50 Вт, інтелектуальну систему голосової взаємодії та систему контролю якості повітря PM2.5. Салон пропонує 31-колірне освітлення, ключ смартфона з підтримкою NFC і розумні хмарні сервіси BYD.

Кросовер оснащено інтелектуальною системою допомоги водієві Level 2 DiPilot. Основні функції включають інтелектуальний круїз-контроль (ICC), адаптивний круїз-контроль (ACC), попередження про лобове зіткнення (FCW), автоматичне екстрене гальмування (AEB) і виявлення сліпих зон (BSD).

Ціна оновленого BYD Song Pro DM-i становить від $15980 до $20230. Всього пропонується 4 комплектації.

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Джерело: carnewschina