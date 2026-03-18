Firefox змінив маскота і додав нові функції: вбудований VPN, розділений екран та інші

Катерина Левицька

Нові функції Firefox / Mozilla

Mozilla анонсувала нові функції та візуальні зміни для свого браузера Firefox. З найцікавіших: безплатний вбудований VPN та режим розділеного екрана, які розгорнуть протягом наступних тижнів.


Вбудований VPN

Безплатний VPN стане вбудованою функцією Firefox, що дасть змогу користувачам уникнути сумнівних розширень чи додаткових завантажень. Працює інструмент стандартно, спрямовуючи ваш вебтрафік через безпечний проксі-сервер, щоб приховати фактичну IP-адресу від трекерів.

Утім є й мінуси: початково VPN буде доступний лише користувачам у Великій Британії, США, Франції та Німеччині, а також постачатиметься з обмеженням у 50 гігабайтів безплатних щомісячних даних.

Функція Smart Window

Ще одне оновлення передбачене для вже активної опції AI Window: у версії Smart Window вона зможе швидко узагальнювати статті, порівнювати продукти тощо. Фактично, Mozilla дотримується тенденції впровадження помічників на основі штучного інтелекту, яку ми бачимо в багатьох інших програмних продуктах сьогодні. Але, на щастя, все ще залишає можливість їх вимкнути.


Режим розділеного екрана і нотатки на вкладках

Як і в Chrome, опція розділеного екрана дозволяє розміщувати дві різні вебсторінки поруч в одному вікні, а новий інструмент “Нотатки на вкладках” знадобиться вам для запису коротких думок безпосередньо на активних вкладках.

Новий маскот Kit

“Капітальний” ремонт Firefox завершується зміною, яка стосується добре знайомого користувачам маскота. Нового, на ім’я Kit, позиціюють як більш дружнього: його не вирізняють як панду чи лисицю, зі слів Mozilla — це і є Firefox.

В браузері Kit з’являється на екрані реєстрації під час першого завантаження Firefox, у спливаючих вікнах чи підтвердженнях під час зміни налаштувань. Але найчастіше маскота, звісно, можна побачити в рекламних продуктак компанії, блогах чи соцмережах.

Mozilla уточнила, що Kit був створений людьми (не штучним інтелектом) шляхом сотень дрібних налаштувань, включаючи рухи хвоста, текстури, градієнти та пропорції. З особливих рис у маскота можна відзначити великий хвіст і відсутність рота, бо компанія не хотіла створити “балакучу анімацію”. Його також не слід розглядати як чат-бота чи розумного помічника, це просто нове обличчя браузера.

Випуск версії Firefox 149 для ПК із новими функціями стартує 24 березня.

Джерело: Mozilla 1,2

