Обмін ламп розжарювання на LED-лампи — з 16 січня стартує пілот проєкту у шести регіонах України

Програма безоплатного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи запрацює в режимі бета-тестування з наступного понеділка, 16 січня. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду 10 січня.

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Спочатку програму обміну ламп розжарювання на LED-лампи планували запустити 1 січня 2023 року, проте знадобився додатковий час на організацію процесу. Раніше Президент Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили реалізацію нової програми макрофінансової допомоги Україні обсягом 18 млрд євро та, серед іншого, домовилися, що перші 15 млн LED-ламп, профінансовані Єврокомісією, надійдуть в Україну в січні. Всього передбачена поставка 30 млн таких ламп.

На першому етапі планується замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Подробиць щодо бета-тесту наразі немає — досі не зрозуміло, як саме на цьому етапі здійснюватиметься заміна ламп. Чекаємо раніше обіцяного Мінекономіки пояснення щодо механізму обміну.

Пізніше — орієнтовно за два тижні — проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні. В уряді зазначають, що тоді кожен громадянин віком від 18 років зможе подати заявку через застосунок «Дія», а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені «Укрпошти».

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Наприкінці 2022 року Європейська Комісія згодилася профінансувати закупівлю близько 30 мільйонів LED-ламп для України, що своєю чергою дозволить економити 7-10% електроенергії в момент пікового навантаження. За підрахунками, 50 млн LED-ламп допоможуть заощадити близько 1 ГВт*год електроенергії — річний обсяг виробництва блоку атомної електростанції.