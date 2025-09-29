banner
Одночасно під’єднані 12 модемів 56K dial-up показали приголомшливу швидкість інтернету… для 1990-х

Андрій Русанов

Чи можна дивитися YouTube через dial-up? Експеримент каналу The Serial Port доводить, що так. З відповідними обмеженнями.

Якщо перефразувати відомий роман та фільм, “у нас були ПК з Windows XP, VoIP-пристрій Cisco, кілька PCI-карт із послідовними портами та 12 56K-модемів, підключених за допомогою технології Multilink PPP (MPPP)”. Усе це господарство дозволило досягти “шаленої” швидкості 668,8 кбіт/с.

Коли інтернет був повільним, але вже не маленьким, технологія Multilink PPP була одним із можливих рішень для пришвидшення доступу — ще до того, як розповсюдилися ISDN та ADSL. MPPP поєднує пропускну здатність кількох модемів для створення єдиного передавання даних. Однак вона не набула поширення через необхідність використання кількох ліній та умов інтернет-провайдерів.

The Serial Port скористався послугами сучасного провайдера, котрий підтримує відповідні модеми та шлюз Cisco VoIP, щоб оцінити можливості Multilink PPP. Експериментатори підрахували пропускну здатність, необхідну для мінімально стерпного потокового відео: чотирьох 56K модемів має вистачити для трансляції у якості 240p (~200 кбіт/с).

ПК IBM 2001 року з Windows ME, випущений незадовго до поширення широкосмугового доступу міг працювати одночасно з двома модемами — непогано для початку. Була також знайдена плата з вісьмома додатковими послідовними портами, однак конфлікти драйверів завадив подальшому масштабуванню. Тоді ютубери скористалися “трохи новішим обладнанням”.

На IBM Think Center 2004 року встановили Windows XP, зі сподіванням на кращу підтримку. Спочатку використовувалися дві однакові карти розширення послідовного порту. Однак вони не працювали разом, оскільки адреси COM-портів перекривалися. Тож одну карту замінили на пристрій іншого бренду. У результаті стали доступними 13 портів (один на материнській платі).

Одночасно під’єднані 12 модемів 56K dial-up показали приголомшливу швидкість інтернету… для 1990-хdial-up

На відміну від Windows ME, де кожен модем набирався по черзі, XP змогла під’єднати їх одночасно – експериментатори почули хор характерних звуків. Команді успішо вдалося збільшити кількість модемів з 2 до 12 після багатьох маніпуляцій з DIP-перемикачами модемів, роз’ємами телефонної лінії та керуванням послідовним портом у Windows XP. Тестування на швидкості 668,8 кбіт/с підтвердило, що система здатна показувати потокове відео з YouTube: після невеликої затримки через малопотужний ПК буферизації не спостерігалося.

Ютубери не змогли знайти жодних свідоцтв про використання більше ніж чотирьох модемів у MPPP, а отже досягнуте з’єднання може бути світовим рекордом. Відео закінчується натяком, що ще не знайдена межа для з’єднання MPPP.

Джерело: Tom’s Hardware

