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Аудіобібліотека Obsolete Sounds пропонує послухати шум модему 56K, класичну мелодію Nokia 5120 та ще близько 150 звуків техніки минулого

Аудіобібліотека Obsolete Sounds пропонує послухати шум модему 56K, класичну мелодію Nokia 5120 та ще близько 150 звуків техніки минулого

Проєкт Obsolete Sounds від Cities and Memory прагне привернути увагу до звуків, що нині потроху зникають у світі. 

Obsolete Sounds, за словами творців, є “найбільшою у світі колекцією застарілих звуків і звуків, що зникають”. Вона складається з понад 150 аудіодоріжок, в яких зібрані рідкісні нині звуки: ті, що використовуються в ретро-відеоіграх, записи старомодного транспорту та великої кількості механічних звуків застарілого обладнання.

У бібліотеці можна знайти звук старого модему 56K, який раніше голосно сигналізував про підключення до Інтернету. 

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“У 90-х комп’ютери “кричали” щоразу, коли ви входили в Інтернет”, — так нещодавно в одному твіті описали пронизливий вереск модема.

Інші звуки включають класичну мелодію з Nokia 5120, звуки обертання старого жорсткого диска Seagate і старого аналогового радіо під час налаштування. 

Якщо ви любитель механічних клавіатур, то краще тримайтесь якомога далі від запису Apple iBook Duo 230, який містить найжахливіші звуки натискання клавіш, які коли-небудь існували. Замість цього можете прослухати один із семи записів друкарської машинки.

Окрім самих звуків, Cities and Memory також опублікували ремікси на кожний зі звуків із колекції понад 150 музикантів і саунд-артистів. Вони призначені для відображення “спогадів і почуттів, які викликають ці звуки”.

“Бібліотека покликана привернути увагу до зникаючих звуків у світі, висвітлити ті — які варто зберегти, оскільки вони є частиною нашої колективної культурної спадщини — і допомогти подумати про те, як врятувати їх, поки не пізно», — сказав Стюарт Фоукс, засновник Cities and Memory. 

Загалом організація зібрала понад 5000 звуків від понад 1000 виконавців з усього світу, зокрема й у рамках попереднього проєкту, який намагався записати звуки карантину, спричиненого Covid-19.

Послухати застарілі звуки можна тут

Джерело: The Verge


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