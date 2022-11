Аудіобібліотека Obsolete Sounds пропонує послухати шум модему 56K, класичну мелодію Nokia 5120 та ще близько 150 звуків техніки минулого

Проєкт Obsolete Sounds від Cities and Memory прагне привернути увагу до звуків, що нині потроху зникають у світі.

Obsolete Sounds, за словами творців, є “найбільшою у світі колекцією застарілих звуків і звуків, що зникають”. Вона складається з понад 150 аудіодоріжок, в яких зібрані рідкісні нині звуки: ті, що використовуються в ретро-відеоіграх, записи старомодного транспорту та великої кількості механічних звуків застарілого обладнання.

Launching today! 📣 Obsolete Sounds is the world’s biggest collection of disappearing sounds and sounds that have become extinct – remixed and reimagined to create a brand new form of listening. Tune in 🎧

— Cities and Memory 🇺🇦 (@citiesandmemory) November 28, 2022