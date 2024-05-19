Любителю ретро-комп’ютерів вдалося запустити Windows XP на комп’ютері з процесором Intel i486. Зараз для багатьох час виходу обох здається чимось схожим на старовину, але насправді між виходом процесора та ОС пройшло десять років — вони не сумісні, тобто були досі. Автор виклав ISO-образ модифікованої Windows XP SP3 (німецької).

Windows XP була представлена у 2001 році. Вона проіснувала досить довго та мала популярність у користувачів ПК навіть після завершення підтримки у 2014 році. Процесор Intel i486 був випущений у 1989 році та був найшвидшим процесором Intel до випуску Pentium у 1993 році. Таким чином, епохи процесора та ОС не перетинаються.

Мінімальні системні вимоги Windows XP також не дозволяють встановити її на i486 від ОС. Зазначено, що ОС потребує мінімум Pentium (586) або сумісного чипа, який працює на частоті 233 МГц або вище, 64 МБ оперативної пам’яті та принаймні 1,5 ГБ накопичувача даних. Процесор i486 має частоту 133 МГц, деякі примірники можна було успішно розігнати. Крім того, системи на i486 зазвичай мали менше пам’яті.

Ентузіаст Dietmar використовував інструменти розбирання та налагодження для перегляду кодів операцій. Маючи цю детальну інформацію, він замінив коди операцій, які вимикали ЦП, на ті, які розумів i486. Після цієї зміни та коригування інших несумісностей він досяг успіху. Комп’ютер працює, але системна інформація відображається не дуже адекватно, як видно на скриншоті.

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Джерело: Tom’s Hardware

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