Окуляри у вигляді двох смартфонів, мікро-рюкзак та ремінь для смартфона – HMD і дизайнерака Шинейд Горі створи модні аксесуари Phonecore

Компанія Human Mobile Devices (HMD) і дизайнерка Лондонського тижня моди Шинейд Горі запустили колекцію аксесуарів Phonecore, щоб відзначити початок продажів оригінального ремонтопригодного смартфону HMD Pulse Pro. Колекція Phonecore включає великі окуляри у формі телефону, мікро-рюкзак для смартфону і ремінь-холдер для гаджета.

Phonecore – це гіперлімітована колекція свіжого модного дизайну від Шинейд Горі. На створення цієї колекції дизайнеру надихнув смартфон HMD Pulse Pro в крижаному зеленому (Glacier Green) кольорі. Колекція має на меті супроводжувати, підкреслювати та доповнювати смартфон у світі моди.

«Завдяки тому, що HMD Pulse Pro став музою для мого дизайну, наша колекція Phonecore чудово демонструє поєднання технологій та моди. Кожен аксесуар може похизуватися відчуттям космічного майбутнього 70-х років, з відголосками арт-деко та сучасними технологіями в основі. Для мене очевидно, що перетин моди й технологій призведе до нових інновацій в індустрії, а аксесуари, які можна носити, стануть трендом», ─ заявляє фешн-дизайнерка Шинейд Горі.

Колекція також є своєчасним символом важливості смартфонів у повсякденному модному житті людей. Нове дослідження HMD показало, що 54% представників покоління, народженого у 2000-х роках, бачать у своїх смартфонах дещо більше, ніж просто функціональний пристрій, називаючи їх ще й предметом моди. Також кожен четвертий сказав, що купив телефон, тому що він відповідає його особистому стилю.

Колекція HMD x Sinead Gorey Phonecore містить:

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Phonecore «Тіні екранів». Це незвичайні сонцезахисні окуляри з подовженою вертикальною оправою, яка точно повторює форму смартфону. Водночас чорні лінзи імітують екран мобільного пристрою.

«Силует двох смартфонів на очах – це неповторний вайб», ─ заявляє пресслужба HMD.

Phonecore «Рюкзак для мобільного». Це 3D-друкований міні-рюкзачок, призначений лише для зберігання смартфону. Він створений на основі популярного тренду міні-сумок, але в ньому смартфон розміщується на «першому місці». Рюкзак спроєктований таким чином, щоб смартфон HMD Pulse Pro знаходився у ньому у вертикальному положенні, що дозволить власникам робити швидкі селфі без допомоги рук на ходу.

Phonecore «Ремінь». Це модернізований ремінь, героєм якого став смартфон. Пояс у стилі інструментального набору, має чохол для телефону.

Аксесуари із колекції HMD x Шинейд Горі Phonecore можна поєднувати з найрізноманітнішим одягом та іншими модними елементами, але кольорове забарвлення частин колекції особливо добре вписується в естетику нормкор 2.0 та однотонного одягу.

Дослідження, замовлене на підтримку запуску смартфона, виявило низку цікавих статистичних даних, в першу чергу, пов’язаних із вартістю смартфонів. Зважаючи на те, що багато мобільних телефонів, наприклад, у Великобританії зараз коштують понад 1000 фунтів стерлінгів (майже 50 000 грн), половина представників покоління 2000-х зізналися, що відмовилися від маленьких розкошів, таких як обіди в ресторані або вечори з друзями, щоб придбати такий телефон. Водночас 15% опитаних сказали, що вони навіть пожертвували більшим, наприклад, такими речами, як відпустка або внесення депозиту за будинок, щоб придбати омріяний мобільний телефон. З іншого боку, 53% респондентів заявили, що ніколи не витратять 1000 фунтів стерлінгів на телефон.