OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин

Катерина Даньшина

OpenAI потроху розгортає свою нову ШІ-модель GPT-5, як базову версію ChatGPT. Вона буде доступна всім користувачам, але безплатні отримають суттєві обмеження.

Ось як розподілятимуться ліміти на використання GPT-5 згідно з OpenAI:

  • Безплатні користувачі — 10 запитів на 5 годин. Після досягнення ліміту чатбот автоматично перемкнеться на мініверсію. Доступ до GPT-5 Thinking включає лише одне повідомлення на день.
  • Користувачі ChatGPT Plus за $20 — 80 запитів на 3 години. Після досягнення ліміту чатбот так само перемкнеться на мініверсію. Однак власники тарифу можуть вручну вибрати модель GPT-5-Thinking з лімітом 200 повідомлень на тиждень (автоматичне перемикання чатбота в тижневому ліміті не враховується).
  • Користувачі ChatGPT Pro за $200 та Team — необмежений доступ до GPT-5, за відсутністю зловживання. До останнього пункту OpenAI відносить автоматичне чи програмне вилучення даних, надання доступу до акаунту стороннім особам, а також перепродаж доступу або використання ChatGPT для забезпечення роботи сторонніх сервісів.

GPT-5 — це перша “уніфікована” модель ШІ від OpenAI, яка поєднує в собі можливості роздумів зі швидкою реакцією (і самостійно може перемикатись між звичайним та режимом міркування). GPT-5 краще за попередників показала себе в письмі, кодуванні та тестах з охорони здоров’я, а також має суттєво менший рівень галюцинацій.

Попри те, що OpenAI заявила про “негайний” запуск моделі, доступ до неї отримали не всі. Очевидно, оновлення розгортають поетапно і доведеться зачекати деякий час. Коли модель з’явиться в ChatGPT, принаймні у вебверсії має висвітитись повідомлення  в новому, відповідному кольорам GPT-5 інтерфейсі: “Представляємо GPT-5: ChatGPT тепер має нашу найрозумнішу, найшвидшу та найкориснішу модель із вбудованим мисленням, щоб ви щоразу отримували найкращу відповідь”.

Нагадаємо, що відтепер користувачі також можуть обрати одного з чотирьох персонажів для ШІ: Циніка, Робота, Слухача або Зануду, які адаптуватимуть відповіді ChatGPT відповідно до своєї “особистості”.

Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила “найсучаснішу в світі” модель ШІ — безплатно для всіх користувачів

Джерело: OpenAI, Mashable

