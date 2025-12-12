OpenAI випустила GPT-5.2, доступну у платному ChatGPT: "Більше економічної цінності для людей"

OpenAI запустила свою нову флагманську ШІ-модель GPT-5.2. Компанія позиціює це оновлення найбільш досконале за всю історію й орієнтоване одразу на розробників, бізнес і професійних користувачів. Реліз відбувся на тлі жорсткої конкуренції з Google та зростаючого тиску в гонці мультимодальних і “мислячих” моделей.

Три версії GPT-5.2

GPT-5.2 пропонується у трьох версіях, кожна з яких має свої особливості:

Instant — оптимізована на швидкість модель для повсякденних задач: пошук інформації, переклад, написання текстів.

Thinking — варіант, який виконує складні структуровані роботи: довгі аналітичні тексти, математика, планування, кодування.

Pro — топова версія з максимальною точністю для найважчих професійних сценаріїв.

За словами Фіджі Сімо, головної директорки з продукту в OpenAI, GPT-5.2 краще працює з великими контекстами, ефективніше використовує інструменти, генерує презентації й таблиці, впевненіше пише код та обробляє зображення.

Реліз GPT-5.2 став частиною стратегії повернення ринкової переваги після внутрішнього “Code Red”, який видав Сем Альтман через падіння трафіку ChatGPT і зростання інтересу до Google Gemini 3.

Хоча деякі співробітники просили відкласти запуск, OpenAI пішла вперед, змістивши акцент на інструменти для розробників і корпоративні рішення. Компанія вже опублікувала дані про стрімке зростання використання своїх ШІ-інструментів у бізнес-сегменті.

Попри акцент на логіку, OpenAI не презентувала новий генератор зображень. Це цікаво, з огляду на успіх Google Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image), який став популярним завдяки кращому відображенню тексту та фотореалістичності.

OpenAI натякає, що в січні вийде нова модель зі швидшими відповідями, кращими зображеннями та покращеною “персоною”, але офіційного підтвердження поки немає.

Компанія також оголосила про нові захисні системи для підлітків і перевірку віку, а також додаткові обмеження на медичні й психологічні сценарії, але не робила на цьому великий акцент у презентації.

Покращення GPT-5.2

OpenAI заявляє про нові максимальні результати GPT-5.2 в різноманітних задачах:

кодування (SWE-Bench Pro),

складна математика,

природничі науки,

обробка зображень,

логіка та абстрактне мислення (ARC-AGI),

моделювання великих систем із реальними даними.

GPT-5.2 Thinking випереджає Gemini 3 та Claude Opus 4.5 у більшості бенчмарків. Дослідник Айдан Кларк пояснює, що висока якість математики важлива не сама по собі, а як індикатор здатності ШІ тримати логіку, послідовність чисел і стійкість до накопичення помилок — ключові аспекти для фінансового моделювання, прогнозування чи глибинної аналітики.

OpenAI також стверджує, що GPT-5.2 Thinking робить на 38% менше помилок, ніж попередня версія. Модель значно точніше працює з багатоетапними задачами, пояснює код і логіку крок за кроком. Водночас стартапи на кшталт Windsurf і CharlieCode вже фіксують суттєві прирости ефективності агентів на основі GPT-5.2.

Модель стає дорожчою в обчисленнях

Покращена логіка та “глибоке мислення” коштують дорожче: такі моделі споживають значно більше обчислювальних ресурсів. OpenAI вже витрачає більше грошей на обчислення, ніж раніше повідомляла, причому більшість витрат проходять у грошовій формі, а не через кредити партнерів.

Компанія має амбіційні інвестиційні зобов’язання в інфраструктуру на $1,4 трлн на найближчі роки. Якщо гонка прискориться, це може перетворитися на замкнене коло: більше ресурсів → вищі витрати → ще більша потреба у грошах.

Джерело: techcrunch