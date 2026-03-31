ШІ-бота Bluesky для налаштування стрічки заблокували 125 000 людей у день запуску: більше лише у Джей Ді Венса

Катерина Левицька

Застосунок Bluesky / Depositphotos

Новий інструмент Bluesky зі штучним інтелектом, який дозволяє налаштувати алгоритми стрічки, став одним із “найбільш заблокованих” акаунтів в соцмережі, повідомляє TechCrunch.


ШІ-помічник Bluesky Attie, представлений вихідними на конференції Atmosphere, дозволяє створювати персоналізовану стрічку за допомогою простих текстових запитів і працює на моделі Claude від Anthropic з використанням AT Protocol.

Втім, сприйняття було далеким від того, на що сподівались в компанії: чи не одразу акаунт Bluesky Attie заблокували близько 125 000 користувачів. На цей час, це другий найбільш заблокований акаунт в соцмережі, який поступається лише сторінці віце-президента США Джей Ді Венса (180 000 блокувань), хоча й обійшов акаунт Білого дому (122 000 блокувань).

5 найбільш заблокованих облікових записів на Bluesky на 30 березня 2026 року. Джерело: ClearSky

Bluesky — це децентралізована соціальна мережа і платформа мікроблогів, що запустилась у 2023 році за підтримки Джека Дорсі, як альтернатива Twitter після приходу в компанію Ілона Маска. На цей час Bluesky налічує близько 43 млн облікових записів, які здебільшого обрали соцмережу, щоб відпочити від інтернету, наповненого ботами та стрічками з ШІ. Цілком зрозуміло, чому запуск Attie сприймається як зрада.

Боси компанії цієї думки, здається не поділяють. Джей Грейбер, директор з інформаційних технологій в Bluesky, написав у блозі, що “ШІ повинен служити людям, а не платформам”, а інструмент Attie навпаки дозволить, аби “слопу у стрічках поменшало”.


“Зараз ШІ підриває людську діяльність, водночас покращуючи її”, – написав Грейбер. “Поширення низькоякісного контенту, створеного ШІ, робить публічні соціальні мережі більш галасливими та менш надійними в той час, коли нам потрібна точна інформація як ніколи раніше. Сигнал стає все важче знайти саме тоді, коли він найбільше важливий”.

Раніше ITC писав, що YouTube запустив ШІ-резюме до відео на головній сторінці, а Вікіпедія заборонила авторам використання LLM для створення та редагування статей.

Meta випустила оновлення WhatsApp: нові функції ШІ та два облікові записи на iPhone

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Світ у небезпеці": топ Anthropic подав у відставку з тривожним прощальним листом
Кандидат відправив на співбесіду ШІ замість себе, а на тому боці його чекав… ШІ-ейчар
Китайські ШІ-моделі захопили 61% глобального ринку: MiniMax і Moonshot вже випередили Claude, ChatGPT та Gemini
Samsung Galaxy S26 отримав Perplexity з доступом до Notes, Calendar і сторонніх застосунків
Генератор зображень Nano Banana 2 отримав підтримку 4K, 5 персонажів і інтеграцію з пошуком
Як вимкнути ШІ-огляди в пошуку Google: інструкція для вебверсії, Android та iOS
Криза пам’яті: експерти спрогнозували терміни її завершення
Apple блокує оновлення програм для вайбкодингу в App Store
Копірайт — лише для людей: Верховний Суд США відмовив ШІ-художникам у авторському праві
Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% ефективності — вдвічі краще за попередню версію
В Україні порахували користувачів штучного інтелекту
Треба більше ChatGPT: OpenAI подвоїть штат до 8000 працівників
Microsoft та NVIDIA об'єднались для розробки атомних станцій для дата-центрів ШІ — за допомогою ШІ
Помилка в коді від ШІ Claude Opus 4.6 коштувала DeFi-протоколу Moonwell майже $1,8 млн
Як Work.ua, але для ШІ: сервіс Rent a Human дозволяє ботам наймати людей
Пентагон використав ШІ Claude для захоплення президента Венесуели
YouTube запустив автоматичний дубляж для всіх: 27 мов та функції Lip Sync і "Експресивна мова”
Дата-центри США "випиватимуть" щодня стільки ж води, скільки споживає весь Нью-Йорк, вже до 2030 року
Агенти хаосу: дослідники перевірили "дурнуватість" та ненадійність ШІ-помічників у Discord
YouTube Music додав ШІ-генератор плейлистів: як увімкнути на Android та iOS
Microsoft додала в офіційні інструкції Windows 11 зображення з двома "Пусками"
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
