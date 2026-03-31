ШІ-бота Bluesky для налаштування стрічки заблокували 125 000 людей у день запуску: більше лише у Джей Ді Венса

Застосунок Bluesky / Depositphotos

Новий інструмент Bluesky зі штучним інтелектом, який дозволяє налаштувати алгоритми стрічки, став одним із “найбільш заблокованих” акаунтів в соцмережі, повідомляє TechCrunch.





ШІ-помічник Bluesky Attie, представлений вихідними на конференції Atmosphere, дозволяє створювати персоналізовану стрічку за допомогою простих текстових запитів і працює на моделі Claude від Anthropic з використанням AT Protocol.

Втім, сприйняття було далеким від того, на що сподівались в компанії: чи не одразу акаунт Bluesky Attie заблокували близько 125 000 користувачів. На цей час, це другий найбільш заблокований акаунт в соцмережі, який поступається лише сторінці віце-президента США Джей Ді Венса (180 000 блокувань), хоча й обійшов акаунт Білого дому (122 000 блокувань).

Bluesky — це децентралізована соціальна мережа і платформа мікроблогів, що запустилась у 2023 році за підтримки Джека Дорсі, як альтернатива Twitter після приходу в компанію Ілона Маска. На цей час Bluesky налічує близько 43 млн облікових записів, які здебільшого обрали соцмережу, щоб відпочити від інтернету, наповненого ботами та стрічками з ШІ. Цілком зрозуміло, чому запуск Attie сприймається як зрада.

Боси компанії цієї думки, здається не поділяють. Джей Грейбер, директор з інформаційних технологій в Bluesky, написав у блозі, що “ШІ повинен служити людям, а не платформам”, а інструмент Attie навпаки дозволить, аби “слопу у стрічках поменшало”.





“Зараз ШІ підриває людську діяльність, водночас покращуючи її”, – написав Грейбер. “Поширення низькоякісного контенту, створеного ШІ, робить публічні соціальні мережі більш галасливими та менш надійними в той час, коли нам потрібна точна інформація як ніколи раніше. Сигнал стає все важче знайти саме тоді, коли він найбільше важливий”.

Раніше ITC писав, що YouTube запустив ШІ-резюме до відео на головній сторінці, а Вікіпедія заборонила авторам використання LLM для створення та редагування статей.