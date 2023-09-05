«Збиті льотчики росії» — документалка ГУР про нашумілу спецоперацію з гелікоптером Мі-8 пкс рф і не тільки

Документальний фільм ГУР «‎Збиті льотчики росії» розкрив особу російського пілота, який перегнав до України гелікоптер Мі-8АМТШ у межах спецоперації української Воєнної розвідки під кодовою назвою «Синиця».

28-річний пілот Максим Кузьмінов до початку повномасштабного вторгення служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації держави-агресора ― в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації у приморському краї рф.

«Я ухвалив рішення не брати участь у злочинній війні проти України ще в грудні 2022 року. Поштовхом до такого рішення стало повне розуміння всього, що відбувається. Я розумів, що ця війна ― це жорстокий злочин‎», – розповідає Кузьмінов.

Максим каже, що був підписаний на сторінку ГУР МО України у соцмережах, де й відшукав необхідні контакти, а згодом розпочав секретну переписку з українськими агентами, яка тривала близько пів року.

«Мене ніхто не примушував. Десь пів року ми будували маршрути, думали, як краще і безпечніше все організувати, і 9 серпня 2023 року все сталося», ― пояснив чоловік.

9 серпня о 16:30 пілот злетів з аеродрому «курськ». У районі н. п. шебекіно летів уже на наднизькій висоті у режимі радіомовчання. Під час перетину кордону по вертольоту відкрили вогонь зі стрілецької зброї: на думку Максима, це були росіяни.

Кузьмінов піл час атаки зазнав поранення у ногу, але зрештою йому вдалось відлетіли на 20 кілометрів від кордону та приземлитись в попередньо узгодженому місці. З пілотом початково перебували ще два члени екіпажу, які не знали про реальні плани Максима ― їх довелось ліквідувати, коли вони почали поводити себе агресивно та залишили вертоліт, прямуючи в бік кордону.

«Ніхто не знав, що зі мною. Мабуть, днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів успішно, приземлився», ― каже пілот.

Кузьмінов розповів, що в рф у нього залишився власний літак, хороша зарплата та дві квартири.

«Зараз для мене це не важливо. Головне ― не воювати проти України», ― додає Максим, закликаючи й інших пілотів рф наслідувати його приклад.

Згідно з законом, Україна має виплатити пілоту грошову компенсацію, гарантувати безпеку йому та членам родини (сім’я також успішно була перенаправлена на безпечну територію), а також надати право вибору щодо подальшого місця проживання і роботи.

«Зараз Максим вільна людина у вільній країні. Він розмірковує про намір долучитися до Сил Оборони України й далі протидіяти російській агресії. Але це буде його рішення ― людини, яка зробила свідомий вибір», ― наголосив представник ГУР Андрій Юсов.

«Трофейний» Мі-8 АМТШ незабаром поповнить парк бойових вертольотів України, однак результати операції вже надали нашій державі важливу інформацію про технологічне обладнання на борту, що «вже суттєво вплинуло на боєздатність ворожої авіації».

«Це матиме довготривалі згубні наслідки для планів ворога, а українській розвідці дозволить краще зрозуміти ворожу систему звʼязку та безпеки‎», – пишуть на сторінці ГУР.

Серед іншого у документальному фільмі ГУР згадувалось про атаку на російські авіабази «Дягілєво» та «Енгєльс», здійснену у грудні 2022 року з використанням перероблених Ту-141 «Стриж». У результаті вдалось пошкодити три Ту-95 та один Ту-22, 6 російських військових загинуло і ще 11 поранено.