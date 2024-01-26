Опитування Viber: 50% українців не цікавляться кібербезпекою, а 43% ніяк не захищають персональні дані

Rakuten Viber до Дня захисту даних (його щороку відзначають 28 січня) підготувала нове дослідження як українці захищають особисті дані в інтернеті — для цього команда провела опитування в Viber Україна (у ньому взяли участь понад 50 тис. користувачів).

Ключові тези з дослідження грамотності українців у сфері інформаційної безпеки та гігієни

43% українців впевнені в захищеності своїх персональних даних в інтернеті та не вживають ніяких додаткових заходів.

Інші 57% опитаних користуються додатковими методами: 11% мають антивірус на телефоні, ще 4% встановлюють його на комп’ютер, 9% вмикають двофакторну аутентифікацію для всіх акаунтів, 7% завантажують програми лише з офіційних сайтів. Свій номер телефону задля захисту даних приховують лише 8%, 6% опитаних встановлюють різні паролі, а ще 4% — часто їх змінюють. Решта ( 8% опитаних) застосовують всі вищезазначені методи.

11% 4% 9% 7% 8%, 6% 4% 8% Додатково команда Rakuten Viber опитала українців, чи стали вони більш обізнаними в кібербезпеці за останній рік: 50% респондентів не цікавляться цим питанням взагалі, натомість 21% роблять все, щоб поглибити знання. 17% опитаних визнали, що не читали нічого на тему кібербезпеки протягом року для кращого розуміння теми, а 12% українців впевнені, що знають достатньо: 6% добре розумілися на заходах безпеки й раніше, ще 6% відчутно покращили знання за останній рік.

Наприкінці 2023-го команда Viber запустила в Україні платну підписку Viber Plus як відповідь конкуренту Telegram Premium. Також японська компанія Rakuten (власник Viber) нещодавно відкрила новий офіс в Україні та анонсувала приєднання до спецрежиму «Дія.City». Наразі команда готується до запуску наступного важливого сервісу — цифрового гаманця. Поки що деталей немає.

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