Новини Технології 26.01.2024 о 13:57 comment views icon

Опитування Viber: 50% українців не цікавляться кібербезпекою, а 43% ніяк не захищають персональні дані

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Rakuten Viber до Дня захисту даних (його щороку відзначають 28 січня) підготувала нове дослідження як українці захищають особисті дані в інтернеті — для цього команда провела опитування в Viber Україна (у ньому взяли участь понад 50 тис. користувачів).

Ключові тези з дослідження грамотності українців у сфері інформаційної безпеки та гігієни

  • 43% українців впевнені в захищеності своїх персональних даних в інтернеті та не вживають ніяких додаткових заходів.
  • Інші 57% опитаних користуються додатковими методами: 11% мають антивірус на телефоні, ще 4% встановлюють його на комп’ютер, 9% вмикають двофакторну аутентифікацію для всіх акаунтів, 7% завантажують програми лише з офіційних сайтів. Свій номер телефону задля захисту даних приховують лише 8%, 6% опитаних встановлюють різні паролі, а ще 4% — часто їх змінюють. Решта (8% опитаних) застосовують всі вищезазначені методи.
  • Додатково команда Rakuten Viber опитала українців, чи стали вони більш обізнаними в кібербезпеці за останній рік: 50% респондентів не цікавляться цим питанням взагалі, натомість 21% роблять все, щоб поглибити знання. 17% опитаних визнали, що не читали нічого на тему кібербезпеки протягом року для кращого розуміння теми, а 12% українців впевнені, що знають достатньо: 6% добре розумілися на заходах безпеки й раніше, ще 6% відчутно покращили знання за останній рік.

Наприкінці 2023-го команда Viber запустила в Україні платну підписку Viber Plus як відповідь конкуренту Telegram Premium. Також японська компанія Rakuten (власник Viber) нещодавно відкрила новий офіс в Україні та анонсувала приєднання до спецрежиму «Дія.City». Наразі команда готується до запуску наступного важливого сервісу — цифрового гаманця. Поки що деталей немає.

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