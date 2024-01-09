Кількість користувачів Telegram Premium перевищила 5 млн — за місяць месенджер Дурова залучив ще 1 млн на преміум

Оновлено [9 січня 16:10]: Кількість передплатників Telegram Premium перевищила 5 мільйонів користувачів, повідомив особисто засновник популярного месенджера Павло Дуров, який, як відомо, «неросіянин» (пояснення — тут).

З одного боку, це далеко не 20 млн, які Дуров раніше назвав мінімально необхідною кількістю для покриття всіх витрат преміум Telegram, з іншого — від 4 млн до 5 млн преміумпередплатників месенджер стрибнув за місяць, а шлях до цих самих 4 млн зайняв півтора року. Інакше кажучи, темпи зростання передплатників Telegram Premium значно пришвидшилися. Безперечно, не в останню чергу завдяки акціям зі знижками та роздачам безплатної підписки на Telegram Premium.

Днями представник Telegram заявив, що в росії компанія немає жодних активів й не знає, чому в цій самій росії раптово скасували всі штрафи, які раніше наклали місцеві суди країни-терориста. Що цікаво, штрафи, накладені російськими судами на Google та YouTube, що належать Alphabet, Meta, TikTok також були сплачені, оскільки всі перераховані компанії таємниче пропали з держреєстру боржників після оновлення записів на початку року.

Оригінальний текст новини від 8 грудня: Telegram вже має понад 4 млн передплатників Premium (за півтора року після запуску)

Telegram запустив платну підписку в середині червня 2022 року, а зараз стало відомо, що кількість преміумпередплатників перевищила 4 млн — попереднього разу месенджер ділився статистикою у грудні 2022-го, коли їхня кількість перевалила за перший мільйон.

Досягненням поділився особисто засновник Telegram Павло Дуров. Він окремо відзначив, що Telegram Premium — найбільш успішна та найбільш швидкозростаюча платна підписка в історії серед усіх месенджерів.

Кількість передплатників Premium подвоїлася всього за 5 місяців і збільшилася в чотири рази за останні 12 місяців. Сьогодні вона перевищила 4 мільйони користувачів. Щиро дякуємо всім, хто підписався на Premium!

Влітку в Telegram з’явилися Stories, а запуск функції, яку Instagram свого часу запозичила у Snapchat, присвятили 10-й річниці месенджера. З початку війни популярність Telegram в Україні значно збільшилась і він досі лишається феноменально популярним засобом спілкування та однією з основних медіаплатформ для поширення новин.

Під час запуску підписки Дуров розповідав, що для покриття всіх витрат преміум Telegram мають купити 2,5-3% користувачів — на той час месенджером щомісяця користувалося 700 млн (у липні активна аудиторія перевищила 800 млн), а 2,5% відповідало 17,5 млн (3% — 21 млн).

Наскільки взагалі безпечний Telegram

Питання небезпеки Telegram та інших соцмереж, особливо для військових, підіймалося й обговорювалося за останній час кілька разів, зокрема й на вищих державних рівнях — наприкінці вересня 2023 року, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України разом із профільними відомствами почала активний розгляд питання щодо регулювання месенджера Telegram. Здебільшого це пов’язано з поширення на платформі пропаганди та ворожнечі, а також використанням його росіянами для поширення своїх наративів.

Також Telegram критикується за відсутність наскрізного шифрування у звичайних чатах (воно є тільки в «секретних чатах» та дзвінках). На початку 2023 року співзасновник Petcube Ярослав Ажнюк опублікував колонку у виданні «Українська правда» та у The Kyiv Independent під назвою «Чому Україна не обмежує використання російського Telegram?». У ній він виклав сім пунктів, чому не варто довіряти Telegram, і процитував Буданова, який начебто йому сказав, що «у фсб, і лише у них, є ключі до Telegram». Жодних прямих доказів цим твердженням так і не знайшлося, а Telegram в офіційному спростуванні слів зауважили, що більшість аргументів Ажнюка базуються на статті Wired (у ньому йдеться, що штатні інструменти Telegram дозволяють стежити за діями користувачів, а російські спецслужби можуть мати доступ навіть до закритих чатів), що була опублікована у лютому цього року й «містить понад 50 помилок». До цього матеріалу також є багато запитань (багато суб’єктивних припущень без жодних фактів, які б ці судження підкріплювали).

Залишається пригадати, що Павло Дуров — еміратський програміст російського походження, який дуже не любить, коли його називають росіянином, але ніколи прямо публічно не називав рф агресором та державою-терористом, яка розв’язала війну з однією метою — геноциду українців. Також він один із творців і колишній генеральний директор російської соцмережі вконтактє, яку в Україні заборонили та заблокували ще у 2017 році.

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