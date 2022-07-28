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«Озброїмо Україну»: поляки збирають гроші на три евакуаційні гелікоптери Mi2AM1

«Озброїмо Україну»: поляки збирають гроші на три евакуаційні гелікоптери Mi2AM1

Тільки встигли поляки зібрати гроші на БПЛА Bayraktar TB2 для України, як відразу запустили на платформі zrzutka.pl нову ініціативу під промовистою назвою «Озброїмо Україну». Мета нової ініціативи — регулярні збори коштів на закупівлі необхідної техніки та озброєння.

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Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Перший збір — на гелікоптери Mi2AM1 для евакуації поранених. Вартість однієї такої «пташки» — 570 тис. доларів. Організатори збори заклали невеличкий запас з огляду на майбутні коливання валютного курсу та оцінили закупку одного гелікоптера у 2,7 млн злотих. Всього за 35 днів хочуть зібрати 8,1 млн злотих на три ЛА.

«Ці гелікоптери дозволять швидше евакуювати поранених і надавати їм необхідну медичну допомогу, оскільки вони обладнані необхідними медичним обладнанням.

Для поранених кожна хвилина має вирішальне значення, а в боротьбі з часом за життя людини ми хочемо, щоб лікарі мали перевагу. І таку перевагу дає гелікоптер, за допомогою якого можна швидко дістатися до поранених, надати медичну допомогу та врятувати життя»

На момент підготовки новини зібрано 11 466 злотих від 126 благодійників. Збір триватиме ще 34 дні.

Сторінка збору коштів — доступна за посиланням.

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Поляки слідом за литовцями зібрали кошти на «Байрактар» для України


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