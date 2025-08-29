Новини Наука та космос 29.08.2025 comment views icon

Озонові діри мають свої переваги: їхнє зникнення на 40% пришвидшує глобальне потепління

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Озонові діри мають свої переваги: їхнє зникнення на 40% пришвидшує глобальне потепління
Depositphotos

Британські науковці з Університету Редінга з’ясували, що відновлення озонового шару ще більше прискорює глобальне потепління.

Озон захищає живих істот на Землі від небезпечного ультрафіолетового випромінювання, однак він також діє як парниковий газ, зберігаючи тепло в атмосфері. Після введення заборони на використання хімречовин, які руйнують озоновий шар, він почав відновлюватись, однак автори дослідження попереджають, що у поєднанні із подальшим зростанням рівня забруднення повітря, озон може сприяти на 40% потужнішому потеплінню, ніж вважалось раніше.

Результати дослідження продемонстрували, що у період з 2015 по 2050 рік озон буде відповідальним за додаткові 0,27 Вт/м² утриманої енергії. Ця величина відноситься до кількості додаткового тепла, яке утримується на квадратний метр поверхні Землі. До середини сторіччя це зробить озон другим за значимістю джерелом потепління після вуглекислого газу.

“Країни роблять правильно, продовжуючи забороняти хімічні речовини, звані ХФУ ( Хлорфторуглеці) і ГХФУ (Гідрохлорфторуглеці), які руйнують озоновий шар Землі. Однак, хоч це і сприяє відновленню захисного озонового шару, ми виявили, що відновлення озонового шару призводить до сильнішого нагрівання планети, ніж ми спочатку припускали. Забруднення повітря транспортними засобами, заводами та електростанціями також призводить до утворення озону біля землі, що призводить до проблем зі здоров’ям та нагрівання планети”, — підкреслив провідний автор дослідження, професор Білл Коллінз. 

У рамках дослідження використовувалось комп’ютерне моделювання для аналізу змін атмосфери до середини поточного століття. Моделі базувались на сценарії з низьким рівнем запровадження заходів з контролю за забрудненням повітря, однак поступовою відмовою від використання ХФУ та ГХФУ відповідно до Монреальського протоколу від 1987 року. 

Озонові діри мають свої переваги: їхнє зникнення на 40% пришвидшує глобальне потепління
Мультимодельні середні кліматології загального вмісту озону в стовпі атмосфери в одиницях Добсона для поточного моменту (2015 р.) та майбутнього (2050 р.)/Atmospheric Chemistry and Physics

Дослідження продемонструвало, що припинення виробництва хімікатів, які руйнують озоновий шар, принесе менше користі для клімату, ніж вважалось раніше. ХФУ та ГХФУ — парникові гази, що сприяють підвищенню глобальної температури на планеті. Країни заборонили їх виробництво, щоб урятувати озоновий шар, очікуючи, що це також допоможе у боротьбі зі зміною клімату. Однак у міру відновлення озонового шару відбувається подальше потепління, яке зводить нанівець більшу частину кліматичних переваг від припинення виробництва ХФУ та ГХФУ.

Країни, які займаються зниженням рівня забруднення повітря, частково обмежать утворення озону біля поверхні землі. Однак озоновий шар продовжить відновлюватись протягом наступних десятиліть і незалежно від того, яких заходів буде вжито зі зменшення рівня забруднення повітря, відновлення озонового шару неминуче призведе до більш потужного потепління. 

Результати дослідження опубліковані у журналі Atmospheric Chemistry and Physics

Джерело: SciTechDaily

Популярні новини

arrow left
arrow right
Зимесна та весліто — люди спричинили появу нових пір року
Астронавтка МКС сфотографувала загадкове явище в атмосфері
Суша зеленішає, а океани вимирають: вчені виявили глобальний перерозподіл життя
Чисте повітря прискорює глобальне потепління — принаймні, в Китаї
Дерева інжиру перетворюють CO₂ на камінь та роблять самі для себе добрива, — дослідження
Величезні ріки Антарктиди: вчені відтворили вигляд континенту без криги
CD Projekt наростила команду The Witcher 4 та Cyberpunk 2 до 560 розробників
Як будується культура кібербезпеки в ІТ-компанії SharksCode та чому це стало частиною ДНК бренду
Google Chrome для Android читатиме вголос стрічку новин Discover
Трейлер серіалу "Робін Гуд" змусить вас зненавидіти Неда Старка з "Гри престолів"
Підсумки Ukrainian Games Festival у Steam: рекордні 2,4 млн відвідувачів, 23 анонси і понад 30 тис. вішлістів для однієї гри
Пілот F-35 ВПС США майже годину марно розмовляв з техпідтримкою Lockheed — літак розбився
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати