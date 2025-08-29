Озонові діри мають свої переваги: їхнє зникнення на 40% пришвидшує глобальне потепління

Depositphotos

Британські науковці з Університету Редінга з’ясували, що відновлення озонового шару ще більше прискорює глобальне потепління.

Озон захищає живих істот на Землі від небезпечного ультрафіолетового випромінювання, однак він також діє як парниковий газ, зберігаючи тепло в атмосфері. Після введення заборони на використання хімречовин, які руйнують озоновий шар, він почав відновлюватись, однак автори дослідження попереджають, що у поєднанні із подальшим зростанням рівня забруднення повітря, озон може сприяти на 40% потужнішому потеплінню, ніж вважалось раніше.

Результати дослідження продемонстрували, що у період з 2015 по 2050 рік озон буде відповідальним за додаткові 0,27 Вт/м² утриманої енергії. Ця величина відноситься до кількості додаткового тепла, яке утримується на квадратний метр поверхні Землі. До середини сторіччя це зробить озон другим за значимістю джерелом потепління після вуглекислого газу.

“Країни роблять правильно, продовжуючи забороняти хімічні речовини, звані ХФУ ( Хлорфторуглеці) і ГХФУ (Гідрохлорфторуглеці), які руйнують озоновий шар Землі. Однак, хоч це і сприяє відновленню захисного озонового шару, ми виявили, що відновлення озонового шару призводить до сильнішого нагрівання планети, ніж ми спочатку припускали. Забруднення повітря транспортними засобами, заводами та електростанціями також призводить до утворення озону біля землі, що призводить до проблем зі здоров’ям та нагрівання планети”, — підкреслив провідний автор дослідження, професор Білл Коллінз.

У рамках дослідження використовувалось комп’ютерне моделювання для аналізу змін атмосфери до середини поточного століття. Моделі базувались на сценарії з низьким рівнем запровадження заходів з контролю за забрудненням повітря, однак поступовою відмовою від використання ХФУ та ГХФУ відповідно до Монреальського протоколу від 1987 року.

Дослідження продемонструвало, що припинення виробництва хімікатів, які руйнують озоновий шар, принесе менше користі для клімату, ніж вважалось раніше. ХФУ та ГХФУ — парникові гази, що сприяють підвищенню глобальної температури на планеті. Країни заборонили їх виробництво, щоб урятувати озоновий шар, очікуючи, що це також допоможе у боротьбі зі зміною клімату. Однак у міру відновлення озонового шару відбувається подальше потепління, яке зводить нанівець більшу частину кліматичних переваг від припинення виробництва ХФУ та ГХФУ.

Країни, які займаються зниженням рівня забруднення повітря, частково обмежать утворення озону біля поверхні землі. Однак озоновий шар продовжить відновлюватись протягом наступних десятиліть і незалежно від того, яких заходів буде вжито зі зменшення рівня забруднення повітря, відновлення озонового шару неминуче призведе до більш потужного потепління.

Результати дослідження опубліковані у журналі Atmospheric Chemistry and Physics

Джерело: SciTechDaily