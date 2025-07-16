Чисте повітря прискорює глобальне потепління — принаймні, в Китаї

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Результати нового дослідження демонструють, що масштабна очистка повітря Китаєм та іншими країнами Азії від діоксиду сірки провокує прискорення глобального потепління.

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Попередні дослідження розглядали ефект від скорочення викидів діоксиду сірки морським транспортом. Однак цей аналіз розпочався лише у 2020 році і нині його результати не мають значного впливу на підвищення температури на планеті.

У той же час спеціалісти з NASA припустили, що певну роль можуть відігравати зміни хмарності та зменшення хмарного покриву у тропіках, або над північною частиною Тихого океану. Між тим одним з ключових факторів, який досі не отримав належної оцінки, стали масштабні зусилля країн Східної Азії, серед іншого Китаю, у боротьбі із забрудненням повітря.

Починаючи з 2013 року викиди діоксиду сірки у країнах Східної Азії скоротились на 75%. При цьому темпи робіт з очистки повітря продовжують зростати, що корелює з прискоренням підвищення глобальної температури на планеті. Дослідники розглядають зв’язок між покращенням якості повітря у країнах Східної Азії і глобальною температурою, спираючись на 8 груп фахівців з моделювання клімату по всьому світу.

«Ми виявили, що забруднене повітря могло приховувати всі наслідки глобального потепління. Чистіше повітря тепер може продемонструвати більшу частину антропогенного глобального потепління, викликаного парниковими газами. Рівень забруднення повітря був настільки високим, що за останні сторіччя йому вдалося стримати антропогенне потепління на величину до 0,5°C», — підкреслюють автори дослідження, професорка Національного центру атмосферних наук Університету Редінга, Лаура Вілкокс та старший науковий співробітник з клімату та атмосферних наук Центру міжнародних досліджень клімату та навколишнього середовища в Осло Бйорн Х. Самсет.

Команда дослідників використала 160 комп’ютерних симуляцій на базі 8 глобальних кліматичних моделей. Це дозволило науковцям точніше оцінити вплив забрудненого повітря у країнах Східної Азії на зростання температури на планеті та обсяги опадів.

«Ми змоделювали очищення від забруднення, аналогічне тому, що відбувається у реальному світі з 2010 року. Ми знайшли додаткове глобальне потепління приблизно на 0,07 °C. Хоча це і невелика кількість порівняно із загальним глобальним потеплінням приблизно на 1,3 °C з 1850 року, його все ж таки достатньо, щоб пояснити недавнє прискорення глобального потепління, якщо виключити річні коливання температури з природних циклів, таких як Ель-Ніньо — кліматичне явище в Тихому океані, яке впливає на погодні умови у всьому світі», — наголошують дослідники.

Науковці підкреслюють, що це пояснює, чому замість очікуванного підвищення температури на 0,23°C з 2010 року, фактично було зафіксоване підвищення на 0,33 °C. Значною мірою додаткове зростання на 0,1 °C пов’язано із масштабними заходами з очистки повітря у країнах Східної Азії, однак серед інших факторів — скорочення викидів діоксиду сірки морським транспортом, недавнє прискорене зростання концентрації метану в атмосфері.

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Забруднення повітря викликає охолодження, відбиваючи сонячне світло чи змінюючи властивості хмар, які відбивають більше сонячного світла. Очищення повітря в Східній Азії впливає на глобальну температуру, оскільки зменшує ефект забруднення, який створює затінення над Східною Азією. Менше забруднюючих речовин розноситься північною частиною Тихого океану, внаслідок чого хмари у східній частині Тихого океану відбивають менше сонячного світла.

Варто також зазначити, що за результатами досліджень, які тривали протягом 40 років, науковці з Мічиганського державного університету у США з’ясували, що рослини виділяють ізопрен для захисту від комах. Ізопрен, разом з тим, посилює рівень забруднення повітря. Науковці з’ясували, що деякі рослини, що зазвичай не виробляють ізопрен, можуть почати це робити в екстремальних випадках.

Джерело: The Conversation; ScienceAlert