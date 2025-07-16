Новини Наука та космос 16.07.2025 comment views icon

Чисте повітря прискорює глобальне потепління — принаймні, в Китаї

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Чисте повітря прискорює глобальне потепління — принаймні, в Китаї
Depositphotos

Результати нового дослідження демонструють, що масштабна очистка повітря Китаєм та іншими країнами Азії від діоксиду сірки провокує прискорення глобального потепління.

Попередні дослідження розглядали ефект від скорочення викидів діоксиду сірки морським транспортом. Однак цей аналіз розпочався лише у 2020 році і нині його результати не мають значного впливу на підвищення температури на планеті.

У той же час спеціалісти з NASA припустили, що певну роль можуть відігравати зміни хмарності та зменшення хмарного покриву у тропіках, або над північною частиною Тихого океану. Між тим одним з ключових факторів, який досі не отримав належної оцінки, стали масштабні зусилля країн Східної Азії, серед іншого Китаю, у боротьбі із забрудненням повітря. 

Починаючи з 2013 року викиди діоксиду сірки у країнах Східної Азії скоротились на 75%. При цьому темпи робіт з очистки повітря продовжують зростати, що корелює з прискоренням підвищення глобальної температури на планеті. Дослідники розглядають зв’язок між покращенням якості повітря у країнах Східної Азії і глобальною температурою, спираючись на 8 груп фахівців з моделювання клімату по всьому світу.

«Ми виявили, що забруднене повітря могло приховувати всі наслідки глобального потепління. Чистіше повітря тепер може продемонструвати більшу частину антропогенного глобального потепління, викликаного парниковими газами. Рівень забруднення повітря був настільки високим, що за останні сторіччя йому вдалося стримати антропогенне потепління на величину до 0,5°C», — підкреслюють автори дослідження, професорка Національного центру атмосферних наук Університету Редінга, Лаура Вілкокс та старший науковий співробітник з клімату та атмосферних наук Центру міжнародних досліджень клімату та навколишнього середовища в Осло Бйорн Х. Самсет.

Команда дослідників використала 160 комп’ютерних симуляцій на базі 8 глобальних кліматичних моделей. Це дозволило науковцям точніше оцінити вплив забрудненого повітря у країнах Східної Азії на зростання температури на планеті та обсяги опадів.

«Ми змоделювали очищення від забруднення, аналогічне тому, що відбувається у реальному світі з 2010 року. Ми знайшли додаткове глобальне потепління приблизно на 0,07 °C. Хоча це і невелика кількість порівняно із загальним глобальним потеплінням приблизно на 1,3 °C з 1850 року, його все ж таки достатньо, щоб пояснити недавнє прискорення глобального потепління, якщо виключити річні коливання температури з природних циклів, таких як Ель-Ніньо — кліматичне явище в Тихому океані, яке впливає на погодні умови у всьому світі», — наголошують дослідники. 

Науковці підкреслюють, що це пояснює, чому замість очікуванного підвищення температури на 0,23°C з 2010 року, фактично було зафіксоване підвищення на 0,33 °C. Значною мірою додаткове зростання на 0,1 °C пов’язано із масштабними заходами з очистки повітря у країнах Східної Азії, однак серед інших факторів — скорочення викидів діоксиду сірки морським транспортом, недавнє прискорене зростання концентрації метану в атмосфері.

Забруднення повітря викликає охолодження, відбиваючи сонячне світло чи змінюючи властивості хмар, які відбивають більше сонячного світла. Очищення повітря в Східній Азії впливає на глобальну температуру, оскільки зменшує ефект забруднення, який створює затінення над Східною Азією. Менше забруднюючих речовин розноситься північною частиною Тихого океану, внаслідок чого хмари у східній частині Тихого океану відбивають менше сонячного світла.

Варто також зазначити, що за результатами досліджень, які тривали протягом 40 років, науковці з Мічиганського державного університету у США з’ясували, що рослини виділяють ізопрен для захисту від комах. Ізопрен, разом з тим, посилює рівень забруднення повітря. Науковці з’ясували, що деякі рослини, що зазвичай не виробляють ізопрен, можуть почати це робити в екстремальних випадках.

Джерело: The Conversation; ScienceAlert

Популярні новини

Nothing Phone (3) відзавтра Україні за ціною 40 тис. грн
Обмеження ШІ «злітають», якщо зафлудити його жаргоном і нісенітницею, — дослідження
Автор «Гри в кальмара» розкрив альтернативний фінал шоу — здається, було краще
Космічна «Гра престолів»: на Apple TV+ стартував третій сезон Sci-Fi серіалу «Фундація» з ідеальними 100% від Rotten Tomatoes
Щоб не згоріли: вчені пропонують нові датчики та вбудовані вогнегасники для акумуляторів
У PS Store стартував великий літній розпродаж — Ghost of Tsushima, Silent Hill та інші зі знижками до 90%
Колишній CEO Intel Пет Гелсінгер каже, що недооцінив роль ШІ — але все зробив би так само
Xiaomi представила AI Glasses — власні окуляри з камерою та голосовим керуванням
Раптово: у титрах Death Stranding 2 побачили згадку про Nintendo
Перші два сезони серіалу «Гаррі Поттер» отримають по 6 епізодів і зйомки «одне за одним», Волдеморта вже обрали — ЗМІ
Альтернативи ChatGPT для оптимізації робочих завдань
Ілон Маск представив Grok 4 з тарифом SuperGrok Heavy за $300 на місяць
Проект Vend від Anthropic був справжньою гонкою
Геймери ігнорують NVIDIA RTX 5060 Ti 8 ГБ — 16:1 продажів на користь 16 ГБ
Трейлер бойовика-антиутопії «Людина, що біжить» — Глен Павелл в кривавій бійні на виживання
Q-Code 92: збірка ПК за $20 000 не працює попри численні заміни компонентів, включно з материнською платою
Для модів на S.T.A.L.K.E.R. 2 знадобиться окремий SSD — Zone Kit важить майже 700 ГБ
Жителі Данії отримають авторське право на тіло, голос та обличчя для захисту від ШІ
Коли ChatGPT зводить з глузду — OpenAI найняла психіатра, щоб стежити за цим
ШІ навчився писати шкідливий код, що обходить Microsoft Defender: тривожний сигнал для кібербезпеки
Над Києвом збили російський дрон «Гербера» з камерою, це означає ворожий ретранслятор в тилу, — «Флеш»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати