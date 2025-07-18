П’ятничний чат ITC: Sony йде на пенсію, Starlink розганяється, а штучний інтелект перемагає математиків

Ви ще не в П’ятничному чаті? Тоді ми йдемо до вас! Зустрічайте нову добірку легких підсумків тижня та не забувайте відмітитися у коментарях, які сьогодні перетворяться на старий-добрий ком’юніті чат.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Sony офіційно визнала те, що всі вже давно підозрювали. Їхні смартфони Xperia продаються приблизно так само добре, як снігоочисники в Сахарі. Компанія готується згортати продажі в Європі, а з Фінляндії взагалі пішла назовсім. Фіни вирішили, що їм достатньо Nokia для ностальгії за минулим.

Найцікавіше, що Sony робила все правильно: залишила 3,5 мм роз’єм, слот для карт пам’яті та перископічний зум. Але навіть ці «фішки» не врятували від технічних проблем з флагманом Xperia 1 VII, який в багатьох почав зависати та вимикатися.

З часткою ринку в 3,5% Sony опинилася десь між HMD Global та Asus — не найгірше місце, але явно не те, на яке розраховувала японська корпорація. Тепер купити Xperia можна буде хіба що на Amazon, ніби це якийсь рідкісний колекційний предмет. Як давньому фанату та власнику Sony Xperia від цього стає трішки сумно.

У травні 30 найкрутіших математиків світу зібралися в Берклі, щоб помірятися розумом з чат-ботом o4-mini від OpenAI. Спойлер: математики програли. Модель розв’язувала задачі рівня докторської дисертації за 10 хвилин, тоді як людині знадобилися б тижні чи місяці.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Найцікавіше, що o4-mini не просто видавала відповіді, а демонструвала хід міркувань. Спочатку вивчала літературу, потім тренувалася на простіших задачах, а вже потім атакувала основну проблему. Один з математиків, Кен Оно, зізнався: «Це лякає». Мабуть, вперше в історії професор математики сказав це не про студентську контрольну, а про ШІ.

Хоча математики все ж знайшли 10 задач, які поставили модель у глухий кут, загальний висновок невтішний: незабаром ШІ зможе розв’язувати навіть ті завдання, які не під силу найкращим спеціалістам.

Ілон Маск продовжує розганяти свій Starlink до швидкостей, які змушують звичайних провайдерів червоніти від сорому. Зараз сервіс видає в США майже 200 Мбіт/с у пікові години з затримкою 25,7 мс. А це краще за деякі кабельні мережі. Ілон Маск вирішив, що раз поки не вдається колонізувати Марс, то хоч на Землі можна організувати нормальний інтернет.

Але це ще квіточки порівняно з тим, що готує SpaceX. Супутники третього покоління, які планують запустити наступного року, зможуть видавати понад терабіт на секунду, що на порядок більше за нинішні можливості. Один запуск на Starship додаватиме мережі 60 Тбіт/с пропускної здатності. При такій швидкості можна буде завантажити всю бібліотеку Netflix швидше, ніж встигнеш вибрати, що подивитися.

Класно, що Starlink вже інтегрується з мобільними мережами. Apple додала підтримку в iOS 18.3, а T-Mobile домовився про супутниковий зв’язок через 5G-телефони. Незабаром навіть у найвіддаленіших куточках планети інтернет буде швидшим за той, що був у великих містах ще кілька років тому.

Вийшов трейлер «Мортал Комбат 2», і головна новина — Джонні Кейдж нарешті з’явиться на екрані завдяки Карлу Урбану. Якщо згадати, що Кейдж є пародією на зірок бойовиків 90-х, то виходить, що Урбан гратиме персонажа, який пародіює актора, схожого на нього самого. Мета-гумор рівня «Дедпула».

Warner Bros. навіть створили фейкову сторінку на IMDb для вигаданого фільму «Uncaged Fury» з Кейджем у головній ролі. Маркетологи явно отримують задоволення від роботи. Сюжет традиційний: Земне Царство на межі поразки, потрібно зібрати команду чемпіонів, і першим у списку стає голлівудська зірка, яка думає, що це все для нового фільму.

Режисер Саймон Маквойд обіцяє «інтенсивніші бої», що логічно. З лиходіями теж все серйозно: Шао Кан та некромант Куан Чі готові показати, чому Зовнішній Світ так хоче захопити нашу планету. Напевно, тому що їм набридло дивитися на свої похмурі пейзажі.

Не забувайте заходити в коментарі П’ятничного чату!