Смартфони Sony Xperia йдуть з Європи — але не всі

Падіння попиту і технічні збої: Sony згортає продажі Xperia в Європі

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

Sony стикнулася зі зниженням попиту на свої смартфони Xperia, і компанія починає реагувати на слабкий попит. Після припинення глобальних продажів флагмана Xperia 1 VII через технічні проблеми, Sony повністю йде з ринку Фінляндії й розглядає аналогічні кроки в інших країнах.

Xperia 1 VII був цікавим смартфоном з топовим процесором Snapdragon 8 Elite. На відміну від більшості конкурентів, Sony залишила в ньому 3,5-мм аудіороз’єм і слот для карт пам’яті microSD. Крім того, компанія оснастила телефото камеру справжнім зум-об’єктивом. Але навіть такі особливості не допомогли втримати позиції, і продажі японської компанії були значно нижчими, ніж у багатьох конкурентів. За даними Insider Monkey, у першій половині 2024 року частка Sony на глобальному ринку смартфонів становила лише 3,5%, що трохи вище за HMD Global, ZTE та Asus, але значно менше за Samsung.

Нещодавно продажі Xperia 1 VII призупинили по всьому світу через зростаючу кількість скарг користувачів на зависання та раптові вимкнення. Причини збою ще не оприлюднили. Тим часом Sony підтвердила фінському виданню Suomimobiili, що постачання смартфонів Xperia в Європі надалі буде обмеженим. У Фінляндії деякі моделі взагалі не будуть доступні. В інших європейських країнах купити смартфони Sony можна буде здебільшого лише в офіційному онлайн-магазині бренду та на Amazon. Це означає, що місцеві роздрібні мережі більше не зможуть їх продавати.

Suomimobiili також припускає, що Sony готується повністю згорнути продажі смартфонів у Європі. Натомість компанія заявляє, що виконає всі гарантійні зобов’язання та випустить обіцяні раніше оновлення ПЗ. Sony пояснює, що постійно аналізує попит і прибутковість, щоб вирішити, чи варто продавати пристрої Xperia в окремих регіонах.

За інформацією Bloomberg із посиланням на дані IDC, у 2023 році продажі смартфонів Sony в Японії впали на 40%. Після цього компанія не публікувала жодної офіційної статистики про продажі серії Xperia.

Схоже, Sony готується до поступового згортання присутності на європейському ринку смартфонів. Незважаючи на технічну оригінальність пристроїв, компанія не витримує конкуренції.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: Suomimobiili, notebookcheck