Новини Кіно 17.07.2025 comment views icon

Джонні Кейдж із «Мортал Комбат 2» отримав сторінку на IMDb і «фальшивий» тизер бойовика із зіркою «Хлопаків»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Джонні Кейдж із «Мортал Комбат 2» отримав сторінку на IMDb і «фальшивий» тизер бойовика із зіркою «Хлопаків»
Кадри з фільму «Мортал Комбат 2». Фото: Warner Bros./ EW

Warner Bros. вирішила «підсолодити» очікування фанів напередодні релізу першого трейлеру  «Мортал Комбат 2» і випустила тизер неіснуючого фільму з Джонні Кейджем Карла Урбана.

В бойовику у стилі 1990-х Кейдж з легкістю розкидує головорізів, перш ніж в нього стріляють з базуки — проблема, яку, виявляється, можна вирішити одним стрибком.

«Вони його розлютили… Вони з його сонцезахисними окулярами погралися… Треба було привести більше хлопців», — каже за кадром надмірно серйозний голос.

У відео серед іншого згадуються деякі минулі стрічки персонажа, такі як «Cool Hand Cage», «Hard to Cage» і «Rebel Without a Cage» від New Line Cinema. Цікаво, що початково дехто сплутав це відео з реальним трейлером «Мортал Комбат 2» — але це всього лише тизер до нього, повноцінний чекаємо сьогодні під вечір.

У продовження теми акторських талантів Кейджа Warner Bros. навіть створила окрему сторінку персонажа на IMDb (щоправда, існує вона лише на скриншоті) із біографією та переліком найпопулярніших фільмів.

«Мортал Комбат 2» —  це продовження фентезійного фільму Саймона Маквайда про бойові мистецтва, заснованого на однойменній грі.  Фінал стрічки 2021 року показав, куди франшиза піде далі — Голлівуд. Саме туди й відправився Коул Янг (Льюїс Тан), нащадок Ханзо Хасаші/Скорпіона (Хіроюкі Санада), щоб знайти одного з обраних для армії бійців, зірку бойовиків Джонні Кейджа.

Раніше ми бачили кілька офіційних кадрів з вищезгаданими персонажами, у компанії з Луді Лін (Лю Кан), Мехкад Брукс (Джакс), Джессікою Макнамі (Соня Блейд), а також Кітаною (Аделін Рудольф) і Шао Каном (Мартін Форд). У підтвердженому списку акторів «Мортал Комбат 2» також присутні Деймон Герріман (Куан Чі), Джош Лоусон та Макс Хуанг — хоча персонажі останніх двох акторів, Кано та Кунг Лао, загинули в попередньому фільмі.

Прем’єра «Мортал Комбат 2» призначена  на 24 жовтня.

Джерело: IGN, ScreenRant

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