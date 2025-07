Джонні Кейдж із «Мортал Комбат 2» отримав сторінку на IMDb і «фальшивий» тизер бойовика із зіркою «Хлопаків»

Кадри з фільму «Мортал Комбат 2». Фото: Warner Bros./ EW

Warner Bros. вирішила «підсолодити» очікування фанів напередодні релізу першого трейлеру «Мортал Комбат 2» і випустила тизер неіснуючого фільму з Джонні Кейджем Карла Урбана.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

В бойовику у стилі 1990-х Кейдж з легкістю розкидує головорізів, перш ніж в нього стріляють з базуки — проблема, яку, виявляється, можна вирішити одним стрибком.

«Вони його розлютили… Вони з його сонцезахисними окулярами погралися… Треба було привести більше хлопців», — каже за кадром надмірно серйозний голос.

У відео серед іншого згадуються деякі минулі стрічки персонажа, такі як «Cool Hand Cage», «Hard to Cage» і «Rebel Without a Cage» від New Line Cinema. Цікаво, що початково дехто сплутав це відео з реальним трейлером «Мортал Комбат 2» — але це всього лише тизер до нього, повноцінний чекаємо сьогодні під вечір.

У продовження теми акторських талантів Кейджа Warner Bros. навіть створила окрему сторінку персонажа на IMDb (щоправда, існує вона лише на скриншоті) із біографією та переліком найпопулярніших фільмів.

Prepare for the return of Johnny F. Cage. The F stands for…. Fantastically handsome. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/ZRyUMioPuV — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) July 15, 2025

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

«Мортал Комбат 2» — це продовження фентезійного фільму Саймона Маквайда про бойові мистецтва, заснованого на однойменній грі. Фінал стрічки 2021 року показав, куди франшиза піде далі — Голлівуд. Саме туди й відправився Коул Янг (Льюїс Тан), нащадок Ханзо Хасаші/Скорпіона (Хіроюкі Санада), щоб знайти одного з обраних для армії бійців, зірку бойовиків Джонні Кейджа.

Раніше ми бачили кілька офіційних кадрів з вищезгаданими персонажами, у компанії з Луді Лін (Лю Кан), Мехкад Брукс (Джакс), Джессікою Макнамі (Соня Блейд), а також Кітаною (Аделін Рудольф) і Шао Каном (Мартін Форд). У підтвердженому списку акторів «Мортал Комбат 2» також присутні Деймон Герріман (Куан Чі), Джош Лоусон та Макс Хуанг — хоча персонажі останніх двох акторів, Кано та Кунг Лао, загинули в попередньому фільмі.

Прем’єра «Мортал Комбат 2» призначена на 24 жовтня.

Джерело: IGN, ScreenRant