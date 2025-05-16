П’ятничний чат — легкі підсумки тижня

Кінець чергового тижня — не привід йди у найближчу корму, а час, щоб завітати в нашу традиційну рубрику «П’ятничний чат», де ми в неформальній атмосфері обговоримо з вами, що цікавенького відбулося за цей тиждень. А, можливо, ви й самі розкажете у коментарях щось таке, про що ми забули у новинах.

Apple вирішила, що двадцятиріччя iPhone — солідна дата, та чудова нагода нарешті зробити щось таке, чого всі чекали: змінити дизайн! У 2027 році нас чекає iPhone з суцільним екраном, без жодних вирізів, рамок і навіть фронтальної камери на видному місці, усе сховають під дисплеєм. Не поспішайте радіти, бо виглядати він буде… як перший iPhone. Ось так Apple вміє: нове — це добре забуте старе, тільки дорожче.

Google тим часом також святкує свій ювілей. Десять років, чим не ідеальний вік для зміни логотипа? Тепер знаменита «G» стала ще більш градієнтною: кольори плавно перетікають один в інший, як на лого Gemini. Якщо ви не помітили різниці, то не хвилюйтеся, ви не одні. Більшість користувачів теж не одразу зрозуміли, що щось змінилося.

Поки що зміни торкнулися лише іконки додатка, а повний логотип Google залишився незмінним. Чи підуть за цим оновленням інші сервіси компанії, поки загадка. Одне можна сказати точно: Google знову довів, що навіть найменші зміни можуть стати новиною, якщо ти корпорація такого масштабу.

Можливо тому з’явився новий тренд школярів у TikTok — Chromebook Challenge. Завдання просте: зіпсувати шкільний ноутбук, вставивши в USB-роз’єм щось незвичне, наприклад, грифель від олівця чи скріпку. Дехто вже настільки захопився, що викликав пожежу у школі. Пожежники б’ють на сполох, а TikTok тепер показує попередження замість відео з челенджем.

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Бажання стати зіркою соцмережі іноді перемагає здоровий глузд. Після ложок кориці, капсул з пральним порошком і знімання небезпечних ситуацій, школярі взялися за техніку.

Intel вирішила порадувати нас новими процесорами Core 200S, але щось пішло не так. Виявилося, що на нових материнських платах Z890 швидкі SSD працюють повільніше, ніж на старих. Тобто, ви купуєте найновіший комп’ютер, а він раптом вирішує, що 12 ГБ/с вистачить усім.

Тож якщо ви мріяли про блискавичну швидкість, доведеться або почекати, або згадати стару добру Z790. А ще не забувайте, що навіть флагманські процесори минулого покоління в іграх часто швидші за нові. Такі ось особливості прогресу.

Південнокорейські вчені обіцяють нову революцію. Вони створили суперконденсатор на основі вуглецевих нанотрубок і поліаніліну, який заряджається миттєво, витримує понад 100 тисяч циклів і не боїться згинань. Тепер можна не боятися, що батарея «втомиться» раніше за вас.

Головна фішка — висока гнучкість і дешевизна матеріалів, що відкриває шлях до масового виробництва. У майбутньому такі суперконденсатори можуть замінити або доповнити Li-ion-батареї в електрокарах, дронах і гаджетах. Тож, можливо, скоро ми забудемо про павербанки й будемо заряджати смартфон швидше, ніж встигаємо знайти розетку.

Чудова новина для фанатів справжніх смартфонів, на яких не впливає мода, тренди та непотрібні фішки. Sony випустила новий Xperia 1 VII, який зовні майже не відрізняється від попередника, але всередині чекає справжній апгрейд. Новий процесор Snapdragon 8 Elite, покращені камери, яскравіший екран і навіть Wi-Fi 7. А ще два нових кольори: Moss Green і Orchid Purple, щоб було з чого вибирати, коли не знаєш, який колір підходить до настрою.

Головна камера по класиці: три модулі, багато ШІ-функцій і навіть автофокус по очах для людей і тварин. Sony не забула про аудіофілів: 3,5-мм роз’єм залишили, а звук став ще кращим. Батарея обіцяє два дні автономності, а ціна — €1499. Якщо ви любите фотографувати, слухати музику і не боїтеся ціни, Xperia 1 VII — ваш вибір. Я вже починаю збирати гроші.

А ось NVIDIA підіймає ціни майже на всі свої продукти. До цього призвели збитки через заборону експорту чипів до Китаю і зростання витрат на виробництво. Тепер флагманська RTX 5090 коштує на 10% дорожче, а модулі для дата-центрів зросли на 5–15%. Виробники серверів вже почали перекладати ці витрати на клієнтів, тож готуйте гаманці.

Попри всі труднощі, попит на чипи для штучного інтелекту залишається високим, а NVIDIA обіцяє «відмінні показники прибутку». Геймери ж можуть лише зітхати й згадувати ті часи, коли круті відеокарти коштували 500$.

Disney+ і Marvel знову підливають масла у вогонь, випустивши перший трейлер серіалу «Залізне серце», де головна героїня тепер підліток-винахідниця Рірі Вільямс. Вона створює власний залізний костюм і намагається довести, що може бути не гіршою за Тоні Старка. Сценарій написала Чінака Годж, а продюсує все це Раян Куглер, відомий за «Чорною пантерою».

У серіалі Рірі повертається до Чикаго після пригод у Ваканді, стикається з новими ворогами й, звісно, створює ще крутіші обладунки. Перші три епізоди вийдуть на Disney+ вже 24 червня. Напевно, буде гарне кіно, дивитися я його звісно не буду.

Ось таким був цей тиждень. Чекаємо вас у коментарях п’ятничного чату. А які новини стали найважливішими для вас?