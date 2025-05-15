Трейлер серіалу «Залізне серце» від Marvel — жіноча версія Тоні Старка створює власну броню

Marvel / Disney+

Disney+ і Marvel випустили перший трейлер серіалу «Залізне серце» з Домінік Торн у ролі підлітка-винахідниці Рірі Вільямс — такої собі жіночої версії Тоні Старка, яка налаштована створити ідеальні залізні обладунки.

Чінака Годж («Опівнічний клуб») адаптувала сценарій за коміксами Браяна Майкла Бендіса й Майка Деодато, режисерами виступили Сем Бейлі та Анджела Барнс, а виконавчим продюсером — Раян Куглер.

Куглер, який цьогоріч відзначився хітовими «Грішниками», режисував фільм «Чорна пантера: Ваканда назавжди», в якому вперше дебютувала персонажка Торн.

У «Ваканда назавжди» Рірі — надзвичайно розумна студентка Массачусетського технологічного інституту з Чикаго, яка винайшла власний силовий костюм-броню та детектор вібраніуму, чим привернула увагу лідерів Ваканди, підводного короля Намора та ЦРУ. Шурі (Летиція Райт) та Окойє (Данай Гуріра) знаходять персонажку Торн та захищають її від воїнів Намора з водного міста Талокан. Під час нападу сил Намора на Ваканду життя Рірі рятує королева Рамонда (Анджела Бассетт), яка згодом гине у водній війні. Рірі об’єднується з вакандцями, щоб перемогти Намора, і створює для Окойє летючі обладунки під назвою «Північний ангел».

Дія серіалу «Залізне серце» відбувається після подій стрічки Куглера, коли Рірі повертається до свого рідного міста Чикаго. У трейлері персонажка заходить у ліфт, перш ніж стикається з загрозою, яка, початково, здається, виходить за межі її компетенції, хоча зрештою вона доводить свою здатність робити винаходи на ходу. Пізніше вона зустрічає головного лиходія нового серіалу, Паркера Роббінса / Каптура (Ентоні Рамос), який пропонує їй велику зарплату в обмін на її «геніальність».

Згодом нам демонструють кілька версій залізної броні Рірі, зокрема й ту, яку можна було побачити у «Ваканда назавжди».

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«Багато людей вважають її наступницею Залізної Людини, але в коміксі Рірі та Тоні були друзями», — пояснював Куглер у короткометражці Disney Plus «Спадщина Рірі Вільямс». «Він ніби давай їй поради, і зрештою вона отримала власну ідентичність як Залізне Серце».

Серед решти акторського складу з’являються Лірік Росс, Алден Еренрайх, Ріган Алія, Менні Монтана, Метью Елам та Анджі Вайт.

Перші три епізоди серіалу «Залізне серце» дебютують на Disney+ 24 червня.

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