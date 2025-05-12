Процесори Intel Core Ultra уповільнюють швидкісні SSD, — тести

Процесор Core Ultra / Intel

Розділ Технології виходить за підтримки

Затримки, пов’язані з процесорами Intel Core 200S,уповільнюють порти M.2 на материнських платах, зокрема Z890, та заважають SSD досягати високої швидкості передавання даних.

Спеціалізоване видання The SSD Review виявило недолік під час тестування, коли твердотілий накопичувач PCIe 5.0 з можливою швидкістю 14 ГБ/с досягав лише 12 ГБ/с на тестовому стенді Arrow Lake. В огляді накопичувачів йдеться, що нові процесори мають вузьке місце на лініях PCIe, виділених для слотів M.2 материнської плати, що призводить до зниження пропускної здатності приблизно на 2 Гбіт/с порівняно з материнськими платами попереднього покоління.

Після звернення до виробників плат та Intel було виявлено, що проблема характерна саме для процесорів Arrow Lake. Видання не змогло відшукати материнські плати Z890, що працюють з SSD PCIe 5.0 на швидкості понад 14 ГБ/с. Водночас плати на чипсеті Z790 (попереднього покоління) роблять це без проблем.

«Фактично, нам не вдалося знайти жодний слот M.2 на материнській платі Z890 Gen5, який забезпечує результат послідовного читання 14 ГБ/с з SSD Gen5», — зазначають тестувальники.

Зокрема, тести продемонстрували проблеми з SSD Samsung 9100 Pro та Micron 4600, підключеними до двох систем з материнськими платами Z890 та Z790. На Z890 накопичувачі досягли пікової швидкості лише 12,3 Гбіт/с в основному та додатковому слотах M.2 плати. Натомість на Z790 обидва SSD досягли очікуваних 14,3 ГБ/с. Також видання протестувало обидва накопичувачі на окремій карті PCIe Asus Hyper M.2 — вони також досягли 14,3 ГБ/с, що підтверджує проблему лише фізичних слотах M.2 материнських плат Z890.

Під час обходу слота M.2 додатковою картою продуктивність послідовного читання/запису покращилася, але продуктивність випадкових операцій залишилася нижчою за рівень Z790. Це вказує, що проблема затримки зберігається навіть під час обходу.

Подальший аналіз підтвердив, що такі обмеження продуктивності не пов’язані з якимось конкретним виробником материнських плат. Asus та ASRock незалежно повторили результати та пояснили, що проблема виникає через затримку компонента I/O Extender у схемі процесора Intel.

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«Intel підтверджує, що кореневі порти PCIe Lanes 21–24 Gen5 на процесорах серії Intel Core Ultra 200S можуть демонструвати підвищені затримки порівняно з кореневими портами PCIe Lanes 1–16 Gen5 через довший шлях передачі даних між кристалами. Однак будь-які зміни залежать від конкретного робочого навантаження та можливостей кінцевого пристрою PCIe», — пише The SSD Review.

Сайт Tom’s Hardware зазначає, що це не перша серйозна проблема продуктивності Arrow Lake. Перехід Intel від монокристального дизайну чиплетного компонування відчутно впливає на продуктивність. Флагмани Intel попереднього покоління, Core i9-13900K та i9-14900K, зазвичай значно швидші за Core Ultra 9 285K в ігрових навантаженнях, згідно з тестуванням сайту.

Розділ Технології виходить за підтримки

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